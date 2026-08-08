Resep Peri Peri Arayes, Tortilla Isi Daging Sapi Berempah yang Pedas dan Gurih

Potret peri-peri arayws dengan tortila wrap dilengkapi cocolan yogurt. (Sumber: instagram.com/@purezento.kitchen)
JawaPos.com - Kalau punya stok tortilla wrap dan daging sapi giling di rumah, jangan cuma dibuat menjadi quesadilla atau kebab. Anda bisa mencoba Peri Peri Arayes, hidangan berupa roti berisi daging berbumbu yang dipanggang hingga bagian luarnya renyah dan isiannya tetap juicy.
Resep yang dibagikan oleh @purezento.kitchen ini menggunakan tortilla wrap sebagai pengganti pita bread. Isian daging sapi dibumbui dengan bawang, peterseli, jintan, ketumbar, serta saus peri peri sehingga menghasilkan rasa gurih, aromatik, dan sedikit pedas.
Hidangan ini semakin nikmat disantap bersama saus yogurt sebagai cocolan. Arayes biasanya dibuat menggunakan pita bread yang diisi daging berbumbu. Namun, tortilla wrap juga bisa menjadi alternatif praktis yang lebih mudah ditemukan.
Daging sapi giling yang dicampur berbagai rempah memberikan aroma yang khas, sedangkan saus peri peri memberikan sentuhan pedas dan asam yang membuat rasanya semakin segar. Ditambah saus yogurt yang creamy, perpaduan rasanya menjadi semakin seimbang.
Bahan-Bahan
Bahan Kulit
2 buah tortilla wrap
Minyak zaitun secukupnya untuk olesan
Bahan Isian Daging
250 gram daging sapi giling rendah lemak
½ buah bawang bombay
2 siung bawang putih
1 genggam daun peterseli
2-3 sdm saus peri peri, sesuaikan tingkat kepedasan
½ sdt jintan bubuk
½ sdt ketumbar bubuk
½ sdt garam
½ sdt lada hitam bubuk
Bahan Saus Cocolan
3 sdm Greek yogurt atau plain yogurt kental
1 sdm saus peri peri
Sejumput garam
Cara Membuat Peri Peri Arayes
1. Siapkan Isian Daging
Cincang atau haluskan bawang bombay, bawang putih, dan daun peterseli.
Masukkan ke dalam wadah bersama daging sapi giling.
2. Tambahkan Bumbu
Masukkan saus peri peri, jintan bubuk, ketumbar bubuk, garam, dan lada hitam.
Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan bumbu menyatu dengan daging.
3. Isi Tortilla
Ambil satu lembar tortilla wrap.
Letakkan adonan daging secukupnya di atas permukaan tortilla, kemudian ratakan tipis agar daging lebih cepat matang.
Lipat tortilla menjadi dua hingga membentuk setengah lingkaran.
4. Olesi dengan Minyak
Olesi bagian luar tortilla dengan sedikit minyak zaitun agar hasil akhirnya lebih renyah dan berwarna kecokelatan.
5. Panggang
Panggang tortilla yang sudah diisi hingga bagian luarnya kecokelatan dan renyah, sementara daging di dalamnya matang sempurna.
Pastikan menggunakan api sedang agar kulit tidak cepat gosong sebelum daging matang.
6. Buat Saus Cocolan
Campurkan Greek yogurt atau plain yogurt dengan saus peri peri dan sedikit garam.
Aduk hingga rata.
7. Sajikan
Potong Peri Peri Arayes menjadi beberapa bagian.
Sajikan hangat bersama saus yogurt sebagai cocolan.
Ratakan isian daging dengan ketebalan yang tidak terlalu tebal agar lebih cepat matang. Jangan menggunakan api terlalu besar ketika memanggang karena tortilla bisa cepat gosong. Olesan minyak zaitun secukupnya juga membantu menghasilkan permukaan yang lebih renyah dan harum.
Jika menggunakan tortilla wrap yang lebih tipis, proses memasaknya bisa lebih cepat sehingga perlu diperhatikan agar tidak terlalu kering.
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