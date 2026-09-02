Bikin Nagih! Resep Oseng Bawang Cumi Pedas Gurih untuk Lauk Sehari-hari

Resep oseng bawang cumi ala Dapur Cantik Channel / Tangkapan layar dari kanal Youtube Dapur Canti Channel.
JawaPos.com – Masakan rumahan kerap menjadi pilihan karena selain mudah dibuat, rasanya juga mampu menghadirkan suasana makan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera.
Salah satu menu yang bisa dicoba adalah oseng bawang cumi. Hidangan ini memadukan cumi segar dengan banyak bawang, cabai rawit, serta sejumlah bumbu aromatik sehingga menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan harum.
Oseng bawang cumi juga cocok dijadikan lauk untuk makan siang maupun makan malam. Proses memasaknya relatif praktis sehingga bisa menjadi pilihan ketika ingin menyajikan menu seafood tanpa perlu menggunakan banyak bahan.
Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, resep berikut bisa menjadi referensi. Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan cara membuat oseng bawang cumi ala rumahan.
Kupas dan cuci bawang merah, kemudian iris atau cincang sesuai selera. Sisihkan dalam wadah.
Iris tipis bawang putih, lalu siapkan secara terpisah.
Bersihkan cumi dengan baik dan keluarkan bagian tintanya. Setelah dicuci, potong cumi menjadi beberapa bagian sesuai selera.
Panaskan sedikit minyak di wajan. Masukkan cumi dan masak sebentar saja agar teksturnya tidak terlalu lama terkena panas. Setelah itu, angkat dan sisihkan.
Gunakan wajan yang sama untuk menumis bawang putih. Masak hingga aromanya harum.
Masukkan serai yang sudah dimemarkan bersama daun jeruk yang telah dibuang tulang daunnya. Aduk dan tumis sampai bumbu mengeluarkan aroma wangi.
Tambahkan cabai rawit merah yang telah diiris. Jika menyukai rasa lebih pedas, jumlah cabai bisa disesuaikan dengan selera.
Masukkan bawang prei yang sudah dipotong-potong. Tumis kembali sampai semua bahan tercampur dan aromanya semakin harum.
Setelah itu, masukkan bawang merah. Tambahkan garam, terasi udang, dan kaldu jamur.
Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur rata dan bawang mulai layu. Tumis sebentar agar aroma bumbu semakin keluar.
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Jawa Pos
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