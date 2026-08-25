Resep Oseng Bawang Cumi Pedas, Cocok Disantap dengan Nasi Hangat

Resep oseng bawang cumi / Tangkapan layar dari kanal Youtube Dapur Cantik Channel.
JawaPos.com – Hidangan sederhana buatan rumah sering kali justru menjadi menu yang paling dirindukan. Salah satunya adalah oseng bawang cumi yang memadukan gurihnya cumi dengan aroma bawang dan sensasi pedas cabai.
Menu ini bisa menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam. Proses pembuatannya pun cukup praktis karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan bumbunya tidak terlalu rumit.
Perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serai, dan daun jeruk membuat aromanya semakin harum. Sementara itu, tambahan terasi dan kaldu jamur memberikan rasa gurih yang membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.
Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep oseng bawang cumi yang dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.
Bersihkan bawang merah, kemudian iris atau cincang sesuai selera. Sisihkan dalam wadah.
Iris tipis bawang putih agar lebih mudah mengeluarkan aroma ketika ditumis.
Bersihkan cumi, buang bagian tinta dan kotoran yang masih menempel. Setelah itu, potong cumi sesuai selera dan sisihkan.
Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan cumi dan masak sebentar hingga berubah warna. Jangan terlalu lama agar teksturnya tidak menjadi alot. Angkat dan sisihkan.
Gunakan wajan yang sama untuk menumis bawang putih hingga harum.
Masukkan serai yang telah dimemarkan dan daun jeruk yang sudah dibuang bagian tulang daunnya. Aduk hingga aromanya keluar.
Tambahkan cabai rawit merah yang telah diiris. Sesuaikan jumlah cabai dengan tingkat kepedasan yang diinginkan.
Masukkan bawang pre yang sudah dipotong-potong. Tumis bersama bumbu hingga harum.
Setelah itu, masukkan bawang merah. Tambahkan garam, terasi udang, dan kaldu jamur.
Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur rata dan bawang mulai layu.
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Jawa Pos
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