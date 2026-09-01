Tak Perlu Ribet, Resep Oseng Bawang Udang Ini Cocok Disantap dengan Nasi Hangat

Resep Oseng Bawang Udang yang Enak dan Praktis
JawaPos.com – Bingung mencari menu lauk yang praktis tetapi tetap mampu menggugah selera? Oseng bawang udang bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.
Perpaduan udang segar dengan bawang merah, bawang putih, dan cabai menghasilkan aroma harum serta cita rasa gurih dan pedas. Hidangan ini juga semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih yang masih hangat.
Selain rasanya yang menggoda, proses memasaknya pun cukup sederhana. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan waktu yang dibutuhkan untuk mengolahnya tidak terlalu lama.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan langkah membuat oseng bawang udang yang cocok dijadikan lauk harian.
Pertama, bersihkan dan siapkan seluruh bahan. Iris bawang merah serta bawang putih dalam ukuran kecil, kemudian sisihkan. Iris pula cabai rawit merah sesuai selera.
Selanjutnya, panaskan minyak dalam wajan. Masukkan udang yang sudah dikupas dan masak sebentar hingga matang. Setelah itu, angkat udang dan tiriskan.
Gunakan wajan yang sama untuk menumis bawang putih. Masak sampai aromanya mulai harum, kemudian tambahkan cabai rawit dan serai yang telah dimemarkan.
Setelah cabai dan serai cukup harum, masukkan bawang merah. Tumis seluruh bahan sambil terus diaduk hingga bawang mulai layu dan mengeluarkan aroma yang semakin sedap.
Berikutnya, tambahkan garam, terasi udang, serta kaldu jamur. Aduk sampai bumbu tercampur secara merata.
Masukkan kembali udang yang sebelumnya telah digoreng. Tambahkan irisan bawang pre, kemudian aduk semua bahan hingga bumbu melapisi udang dan bawang dengan sempurna.
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Jawa Pos
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