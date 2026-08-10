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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 10 Agustus 2026 | 22.43 WIB

Cocok Jadi Teman Nasi Hangat, Ini Resep Oseng Bawang Udang yang Praktis

Resep Oseng Bawang Udang yang Enak dan Praktis - Image

Resep Oseng Bawang Udang yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Bingung mencari menu sederhana yang bisa menggugah selera? Oseng bawang udang dapat menjadi pilihan untuk melengkapi santapan keluarga.

Perpaduan udang segar dengan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serta aneka bumbu menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan harum. Hidangan ini juga cukup praktis dibuat sehingga cocok disajikan sebagai lauk sehari-hari.

Tidak membutuhkan proses memasak yang rumit. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, oseng bawang udang bisa menjadi teman nasi putih hangat yang nikmat.

Resep ini dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-bahan

  • 250 gram udang segar yang sudah dikupas
  • 300 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 70 gram cabai rawit merah
  • 1 batang daun bawang
  • 1 batang serai
  • 1,5 sendok teh garam
  • 2 sendok teh terasi udang
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • Minyak secukupnya untuk menumis dan menggoreng

Cara Membuat

  1. Siapkan bahan
    Iris tipis atau cincang bawang merah dan bawang putih. Potong cabai rawit merah sesuai selera, kemudian sisihkan.
  2. Goreng udang
    Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan udang yang telah dikupas, lalu masak sebentar hingga matang. Angkat dan tiriskan.
  3. Tumis bumbu
    Gunakan sedikit minyak untuk menumis bawang putih hingga harum. Setelah itu, masukkan cabai rawit dan serai yang telah dimemarkan. Aduk hingga aromanya keluar.
  4. Masukkan bawang merah
    Tambahkan bawang merah ke dalam wajan. Tumis seluruh bahan hingga bawang mulai layu dan mengeluarkan aroma sedap.
  5. Tambahkan bumbu
    Masukkan garam, terasi udang, dan kaldu jamur. Aduk sampai semua bumbu tercampur rata dan meresap.
  6. Campurkan udang
    Masukkan udang yang sebelumnya sudah digoreng. Tambahkan irisan daun bawang, kemudian oseng kembali hingga seluruh bahan menyatu.
  7. Sajikan
    Masak sebentar saja agar tekstur udang tetap nikmat. Setelah matang, matikan api dan pindahkan ke piring saji.

Oseng bawang udang siap disantap bersama nasi putih hangat. Rasa gurih dari udang, pedasnya cabai, serta aroma bawang yang kuat membuat menu sederhana ini semakin menggugah selera.

Hidangan ini juga bisa menjadi pilihan praktis ketika ingin menyajikan lauk rumahan yang tidak membutuhkan waktu lama untuk dibuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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