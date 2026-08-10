Cocok Jadi Teman Nasi Hangat, Ini Resep Oseng Bawang Udang yang Praktis

Resep Oseng Bawang Udang yang Enak dan Praktis
JawaPos.com – Bingung mencari menu sederhana yang bisa menggugah selera? Oseng bawang udang dapat menjadi pilihan untuk melengkapi santapan keluarga.
Perpaduan udang segar dengan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serta aneka bumbu menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan harum. Hidangan ini juga cukup praktis dibuat sehingga cocok disajikan sebagai lauk sehari-hari.
Tidak membutuhkan proses memasak yang rumit. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, oseng bawang udang bisa menjadi teman nasi putih hangat yang nikmat.
Resep ini dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.
Oseng bawang udang siap disantap bersama nasi putih hangat. Rasa gurih dari udang, pedasnya cabai, serta aroma bawang yang kuat membuat menu sederhana ini semakin menggugah selera.
Hidangan ini juga bisa menjadi pilihan praktis ketika ingin menyajikan lauk rumahan yang tidak membutuhkan waktu lama untuk dibuat.
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