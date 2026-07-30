Cuma Butuh Bahan Sederhana, Resep Oseng Bawang Udang Ini Wajib Dicoba di Rumah

Resep Oseng Bawang Udang yang Enak dan Praktis

JawaPos.com - Mengolah udang tidak selalu membutuhkan banyak bahan atau teknik memasak yang rumit. Dengan perpaduan bumbu sederhana, udang bisa menjadi hidangan lezat yang cocok dinikmati bersama keluarga.

Salah satu menu yang patut dicoba adalah oseng bawang udang. Perpaduan udang segar dengan bawang merah, bawang putih, serta cabai menghasilkan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma yang mampu menggugah selera.

Hidangan ini sangat cocok disantap bersama nasi putih hangat. Selain rasanya nikmat, proses pembuatannya juga cukup praktis sehingga bisa menjadi pilihan lauk harian bagi Anda yang ingin memasak dengan cepat.

Dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng bawang udang yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-Bahan Oseng Bawang Udang 250 gram udang segar yang sudah dikupas

300 gram bawang merah

50 gram bawang putih

70 gram cabai rawit merah

1 batang bawang pre

1 batang serai

1,5 sendok teh garam

2 sendok teh terasi udang

2 sendok teh kaldu jamur Cara Membuat Oseng Bawang Udang 1. Siapkan seluruh bahan Cuci udang hingga bersih lalu tiriskan. Setelah itu, potong bawang merah dan bawang putih sesuai selera.

Iris cabai rawit merah dan bawang pre, kemudian sisihkan seluruh bahan agar mudah dimasukkan saat proses memasak.

2. Masak udang terlebih dahulu Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan udang yang telah dikupas.

Goreng udang sebentar hingga berubah warna dan matang. Setelah itu, angkat lalu tiriskan.

3. Tumis bumbu hingga harum Gunakan minyak yang sama untuk menumis bawang putih terlebih dahulu hingga aromanya keluar.

Tambahkan cabai rawit merah dan serai yang sudah dimemarkan. Aduk hingga seluruh bumbu mengeluarkan aroma harum.

Setelah itu, masukkan bawang merah dan tumis kembali hingga layu serta tercampur rata.

4. Tambahkan bumbu dan udang Masukkan garam, terasi udang, serta kaldu jamur. Aduk seluruh bahan hingga bumbu merata.