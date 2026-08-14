Tak Perlu Banyak Bahan, Begini Cara Membuat Oseng Bawang Udang yang Gurih

JawaPos.com – Membuat lauk lezat di rumah tidak selalu membutuhkan bahan yang mahal ataupun proses memasak yang panjang. Dengan bawang, udang segar, cabai, dan beberapa bumbu sederhana, Anda sudah bisa menghasilkan hidangan yang menggugah selera.

Salah satu menu yang bisa dicoba adalah oseng bawang udang. Masakan rumahan ini mengandalkan rasa gurih dari udang dan terasi, dipadukan dengan aroma bawang yang ditumis hingga harum.

Cara membuatnya pun cukup sederhana sehingga cocok untuk menu makan sehari-hari. Hidangan ini semakin nikmat jika disantap selagi hangat bersama nasi putih.

Berikut resep oseng bawang udang yang bisa Anda praktikkan di rumah, seperti dilansir JawaPos.com dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.