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Leni Setya Wati
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 04.31 WIB

Tak Perlu Banyak Bahan, Begini Cara Membuat Oseng Bawang Udang yang Gurih

Oseng Bawang Udang (Tangkapan layar YouTube Dapur Cantik Channel)&nbsp; - Image

Oseng Bawang Udang (Tangkapan layar YouTube Dapur Cantik Channel)&nbsp;

JawaPos.com – Membuat lauk lezat di rumah tidak selalu membutuhkan bahan yang mahal ataupun proses memasak yang panjang. Dengan bawang, udang segar, cabai, dan beberapa bumbu sederhana, Anda sudah bisa menghasilkan hidangan yang menggugah selera.

Salah satu menu yang bisa dicoba adalah oseng bawang udang. Masakan rumahan ini mengandalkan rasa gurih dari udang dan terasi, dipadukan dengan aroma bawang yang ditumis hingga harum.

Cara membuatnya pun cukup sederhana sehingga cocok untuk menu makan sehari-hari. Hidangan ini semakin nikmat jika disantap selagi hangat bersama nasi putih.

Berikut resep oseng bawang udang yang bisa Anda praktikkan di rumah, seperti dilansir JawaPos.com dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan yang Dibutuhkan

  • 300 gram bawang merah ukuran besar, belah menjadi dua atau tiga bagian. Jika ukurannya kecil, bisa dibiarkan utuh.
  • 50 gram bawang putih, iris tipis
  • 70 gram cabai rawit merah, potong-potong sesuai selera
  • 1 batang bawang prei, iris menyerong
  • 1 batang serai, memarkan
  • 250 gram udang segar, kupas kulitnya dan sisakan bagian ekor
  • 2 sendok teh terasi udang
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • Garam secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Oseng Bawang Udang

  1. Siapkan udang. Goreng udang sebentar menggunakan minyak panas sampai warnanya berubah. Jangan terlalu lama agar teksturnya tidak menjadi keras. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
  2. Tumis bawang putih. Gunakan minyak bekas menggoreng udang untuk menumis bawang putih. Masak sampai mengeluarkan aroma harum.
  3. Masukkan cabai dan serai. Tambahkan cabai rawit serta serai yang sudah dimemarkan. Aduk hingga bumbu semakin wangi.
  4. Tambahkan bawang merah. Masukkan bawang merah, kemudian tumis hingga teksturnya mulai layu tetapi tidak perlu terlalu matang.
  5. Bumbui masakan. Masukkan terasi dan kaldu jamur. Aduk seluruh bahan sampai bumbu tercampur rata.
  6. Masukkan udang. Tambahkan udang yang sebelumnya sudah digoreng. Aduk perlahan agar udang tidak hancur.
  7. Tambahkan bawang prei. Masukkan irisan bawang prei, lalu aduk sebentar sampai seluruh bahan menyatu.
  8. Koreksi rasa. Cicipi masakan. Jika masih kurang gurih, tambahkan garam sesuai selera.
  9. Sajikan. Setelah semua bahan matang dan bumbu merata, oseng bawang udang siap dipindahkan ke piring saji.

 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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