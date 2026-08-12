Dari Bakso Kikil hingga Bakso Gulung, Ini 10 Kuliner Bakso Favorit di Bogor

JawaPos.com - Semangkuk bakso hangat hampir selalu menjadi pilihan menarik ketika ingin menikmati makanan berkuah yang gurih dan mengenyangkan. Bola-bola daging yang kenyal, kuah kaldu yang hangat, serta tambahan mi, bihun, tahu, hingga berbagai jenis topping membuat bakso begitu mudah disukai.

Bogor pun memiliki banyak pilihan tempat makan bakso. Dari kedai yang sudah bertahan selama puluhan tahun hingga tempat yang populer karena sajian unik dan ramai diperbincangkan, semuanya menawarkan ciri khas masing-masing.

Ada bakso dengan tambahan kikil, tetelan, rusuk, paru goreng, bahkan bentuk bakso yang tidak biasa.

Dilansir dari kanal YouTube 10 BEST ID, Berikut 10 rekomendasi bakso di Bogor yang dapat menjadi pilihan untuk berburu kuliner.

1. Bakso Kikil Pak Jaka Berada di kawasan Surya Kencana, Bakso Kikil Pak Jaka merupakan salah satu nama yang sudah lama dikenal pencinta bakso Bogor. Tempat ini telah beroperasi sejak 1993 dan terkenal dengan tambahan irisan kikil sapi.

Kikilnya menjadi daya tarik utama karena memiliki perpaduan tekstur kenyal dan lembut. Satu porsi biasanya terdiri dari bakso, kikil, sayuran, serta pilihan bihun atau kwetiau.

Kuah kaldu yang gurih membuat hidangan semakin nikmat disantap selagi hangat. Informasi lokal terbaru juga mencatat tempat ini masih menjadi salah satu tujuan kuliner bakso di kawasan Surya Kencana.

2. Bakso Tahu Takujun Penyuka bakso gepeng bisa memasukkan Bakso Tahu Takujun ke dalam daftar kuliner yang patut dicoba. Kedai ini berada di depan Sport Club Vila Duta, Jalan Petaloka Nomor 9.

Keunikan utamanya terletak pada bakso berbentuk pipih yang disajikan bersama tahu. Pelanggan juga dapat memilih pelengkap berupa bihun atau kwetiau.