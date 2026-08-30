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Nola Amalia Rosyada
Senin, 31 Agustus 2026 | 04.38 WIB

Resep Bolu Pisang Kukus Tanpa Oven, Lembut dengan Isian Selai Cokelat

Potret bolu pisang kukus tanpa oven yang lembut dan praktis. (Sumber: instagram.com/@martinpraja) - Image

Potret bolu pisang kukus tanpa oven yang lembut dan praktis. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)

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Pisang yang sudah matang biasanya memiliki rasa manis dan aroma yang lebih kuat. Karena itu, pisang seperti ini cocok dimanfaatkan sebagai bahan dasar bolu sekaligus membantu memberikan rasa dan aroma alami pada kue.

Adonan juga menggunakan tiga butir telur dan 135 gram gula pasir. Kedua bahan tersebut dicampurkan bersama pisang menggunakan balloon whisk hingga cukup rata.

Vanilla essence ditambahkan untuk memberikan aroma. Setelah itu, minyak dimasukkan ke dalam adonan sehingga bolu dapat memiliki tekstur yang lembut setelah dikukus.

Bahan kering terdiri dari tepung protein sedang, baking soda, dan cinnamon powder. Tepung menjadi struktur utama bolu, sedangkan kayu manis memberikan aroma hangat yang cocok dipadukan dengan pisang.

Proses pembuatannya cukup sederhana karena tidak membutuhkan mixer. Seluruh bahan bisa dicampur menggunakan balloon whisk dan spatula hingga menjadi adonan yang siap dikukus.

Keunikan lain dari resep ini adalah adanya selai cokelat di bagian tengah. Selai tersebut tidak langsung dicampurkan ke seluruh adonan, melainkan dimasukkan setelah sebagian adonan dikukus terlebih dahulu.

Teknik ini membuat bagian tengah bolu dapat diisi dengan selai cokelat. Setelah selai dimasukkan, bagian tersebut ditutup kembali menggunakan sisa adonan sebelum dikukus hingga matang.

Pengukusan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung selama sekitar 20 menit untuk membuat lapisan dasar bolu cukup kokoh sebelum diberi isian.

Setelah selai cokelat ditambahkan dan ditutup dengan sisa adonan, bolu kembali dikukus selama sekitar 25 menit. Total waktu pengukusan memang cukup lama, tetapi cara ini memungkinkan isian berada di bagian tengah bolu.

Bolu pisang kukus ini cocok dijadikan camilan sore bersama teh atau kopi. Tekstur bolu yang lembut berpadu dengan selai cokelat di bagian tengah sehingga memberikan tambahan rasa manis saat digigit.

Resep ini juga bisa menjadi solusi ketika ingin membuat bolu tetapi tidak memiliki oven. Cukup menggunakan kukusan dan cetakan, pisang matang yang tersedia di rumah bisa diubah menjadi camilan yang lebih menarik.

Bahan
Bahan 1:
5 buah pisang matang
135 gram gula pasir
3 butir telur
1 tetes vanilla essence
135 gram minyak

Bahan 2:
186 gram tepung protein sedang
1 1/2 sdt baking soda
1/2 sdt cinnamon powder

Isian:
Selai cokelat secukupnya
Margarin secukupnya untuk melapisi cetakan

Cara Pembuatan
1. Siapkan pisang yang sudah matang, kemudian hancurkan menggunakan garpu hingga teksturnya cukup halus.
2. Masukkan telur dan gula pasir ke dalam pisang yang sudah dihancurkan. Aduk menggunakan balloon whisk hingga seluruh bahan tercampur rata.
3. Tambahkan vanilla essence ke dalam adonan. Aduk kembali hingga vanilla tercampur merata.
4. Tuangkan minyak secara perlahan ke dalam adonan. Aduk menggunakan balloon whisk hingga minyak menyatu dengan adonan pisang.
5. Masukkan tepung protein sedang, baking soda, dan cinnamon powder. Aduk menggunakan spatula hingga seluruh bahan tercampur dan tidak ada tepung yang menggumpal.
6. Siapkan cetakan dan olesi permukaannya dengan margarin agar bolu tidak mudah menempel setelah matang.
7. Tuangkan sebagian adonan ke dalam cetakan. Jangan mengisi cetakan terlalu penuh karena masih ada sisa adonan yang akan digunakan untuk menutup isian.
8. Panaskan kukusan terlebih dahulu. Masukkan cetakan berisi adonan dan kukus selama kurang lebih 20 menit.
9. Setelah lapisan pertama cukup matang, angkat dari kukusan. Buat lubang di bagian tengah bolu dengan hati-hati menggunakan alat yang sesuai.
10. Isi bagian tengah bolu dengan selai cokelat secukupnya. Jangan terlalu banyak agar selai tidak meluber ketika bolu kembali dikukus.
11. Tutup bagian yang sudah diberi selai menggunakan sisa adonan. Ratakan permukaannya agar bagian isian tertutup dengan baik.
12. Masukkan kembali cetakan ke dalam kukusan. Kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga bolu matang sempurna.
13. Untuk memastikan kematangan, tusuk bagian bolu menggunakan tusuk sate atau lidi. Jika tidak ada adonan basah yang menempel, bolu sudah dapat diangkat.
14. Angkat bolu dari kukusan dan biarkan sedikit hangat sebelum dikeluarkan dari cetakan. Potong sesuai selera dan sajikan.

Bolu pisang kukus dari @martinpraja membuktikan bahwa pisang matang tetap bisa dimanfaatkan meski tidak memiliki oven. Dengan bahan yang cukup sederhana dan proses memasak menggunakan kukusan, kamu bisa mendapatkan bolu lembut dengan kejutan selai cokelat di bagian tengah.

Resep ini bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan stok pisang matang di rumah. Sajikan dalam keadaan hangat atau setelah dingin, lalu nikmati sebagai teman minum teh maupun kopi.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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