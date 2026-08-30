Sekali Coba Langsung Suka! Ini Resep Risoles Cokelat dengan Isian Melimpah

JawaPos.com - Risoles tidak selalu harus berisi sayuran atau ragout. Kalau ingin membuat camilan dengan cita rasa manis, risoles coklat bisa menjadi pilihan yang menarik.
Perpaduan kulit risoles bercita rasa coklat dengan pisang, selai coklat, dan keju menghasilkan camilan dengan tekstur renyah di bagian luar serta isian lembut dan lumer ketika digigit. Hidangan ini cocok dinikmati sebagai teman bersantai maupun dijadikan ide jualan rumahan.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan langkah membuat risoles coklat yang praktis di rumah.
Risoles coklat dengan isian pisang, coklat, dan keju pun siap disantap. Sajikan selagi hangat agar sensasi coklat lumer dan tekstur renyahnya semakin terasa.
Kalau ingin dijadikan ide jualan, risoles ini juga bisa dibuat dalam jumlah banyak dan dikemas setelah benar-benar dingin.
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Jawa Pos
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