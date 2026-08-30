Sekali Coba Langsung Suka! Ini Resep Risoles Cokelat dengan Isian Melimpah

Resep Risoles Coklat (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Risoles tidak selalu harus berisi sayuran atau ragout. Kalau ingin membuat camilan dengan cita rasa manis, risoles coklat bisa menjadi pilihan yang menarik.

Perpaduan kulit risoles bercita rasa coklat dengan pisang, selai coklat, dan keju menghasilkan camilan dengan tekstur renyah di bagian luar serta isian lembut dan lumer ketika digigit. Hidangan ini cocok dinikmati sebagai teman bersantai maupun dijadikan ide jualan rumahan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan langkah membuat risoles coklat yang praktis di rumah.

Bahan kulit 23 sendok makan tepung terigu

1,5 sendok makan coklat bubuk

1,5 sendok makan gula pasir

500 ml susu cair

1 butir telur

¼ sendok teh garam Bahan isian Pisang tanduk secukupnya

Selai coklat

Keju parut Bahan pelapis Tepung panir secukupnya

Coklat bubuk secukupnya Cara membuat Campurkan tepung terigu, coklat bubuk, gula pasir, dan susu cair dalam sebuah wadah. Aduk hingga adonan tercampur rata. Tambahkan telur dan garam, kemudian aduk kembali sampai seluruh bahan menyatu. Saring adonan agar teksturnya lebih halus dan tidak menggumpal. Masak adonan kulit menggunakan wajan atau pan hingga matang, kemudian angkat dan sisihkan. Untuk pelapis, campurkan tepung panir dengan coklat bubuk hingga merata. Potong pisang tanduk sesuai ukuran yang diinginkan untuk isian. Ambil selembar kulit risoles, kemudian letakkan potongan pisang, selai coklat, coklat batang atau dark chocolate, serta keju parut di atasnya. Lipat kulit hingga isian tertutup rapat. Celupkan risoles ke dalam sisa adonan kulit, kemudian gulingkan pada campuran tepung panir dan coklat bubuk sampai seluruh permukaannya terlapisi. Diamkan sebentar agar lapisan menempel dengan baik. Panaskan minyak, lalu goreng risoles menggunakan api sedang hingga bagian luarnya matang dan renyah. Angkat dan tiriskan. Setelah itu, risoles dapat diberi taburan coklat bubuk sesuai selera. Risoles coklat dengan isian pisang, coklat, dan keju pun siap disantap. Sajikan selagi hangat agar sensasi coklat lumer dan tekstur renyahnya semakin terasa.