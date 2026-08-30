Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 31 Agustus 2026 | 06.16 WIB

Sekali Coba Langsung Suka! Ini Resep Risoles Cokelat dengan Isian Melimpah

Resep Risoles Coklat (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Risoles tidak selalu harus berisi sayuran atau ragout. Kalau ingin membuat camilan dengan cita rasa manis, risoles coklat bisa menjadi pilihan yang menarik.

Perpaduan kulit risoles bercita rasa coklat dengan pisang, selai coklat, dan keju menghasilkan camilan dengan tekstur renyah di bagian luar serta isian lembut dan lumer ketika digigit. Hidangan ini cocok dinikmati sebagai teman bersantai maupun dijadikan ide jualan rumahan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan langkah membuat risoles coklat yang praktis di rumah.

Bahan kulit

  • 23 sendok makan tepung terigu
  • 1,5 sendok makan coklat bubuk
  • 1,5 sendok makan gula pasir
  • 500 ml susu cair
  • 1 butir telur
  • ¼ sendok teh garam

Bahan isian

  • Pisang tanduk secukupnya
  • Selai coklat
  • Keju parut

Bahan pelapis

  • Tepung panir secukupnya
  • Coklat bubuk secukupnya

Cara membuat

  1. Campurkan tepung terigu, coklat bubuk, gula pasir, dan susu cair dalam sebuah wadah. Aduk hingga adonan tercampur rata.
  2. Tambahkan telur dan garam, kemudian aduk kembali sampai seluruh bahan menyatu.
  3. Saring adonan agar teksturnya lebih halus dan tidak menggumpal.
  4. Masak adonan kulit menggunakan wajan atau pan hingga matang, kemudian angkat dan sisihkan.
  5. Untuk pelapis, campurkan tepung panir dengan coklat bubuk hingga merata.
  6. Potong pisang tanduk sesuai ukuran yang diinginkan untuk isian.
  7. Ambil selembar kulit risoles, kemudian letakkan potongan pisang, selai coklat, coklat batang atau dark chocolate, serta keju parut di atasnya.
  8. Lipat kulit hingga isian tertutup rapat.
  9. Celupkan risoles ke dalam sisa adonan kulit, kemudian gulingkan pada campuran tepung panir dan coklat bubuk sampai seluruh permukaannya terlapisi.
  10. Diamkan sebentar agar lapisan menempel dengan baik.
  11. Panaskan minyak, lalu goreng risoles menggunakan api sedang hingga bagian luarnya matang dan renyah.
  12. Angkat dan tiriskan. Setelah itu, risoles dapat diberi taburan coklat bubuk sesuai selera.

Risoles coklat dengan isian pisang, coklat, dan keju pun siap disantap. Sajikan selagi hangat agar sensasi coklat lumer dan tekstur renyahnya semakin terasa.

Kalau ingin dijadikan ide jualan, risoles ini juga bisa dibuat dalam jumlah banyak dan dikemas setelah benar-benar dingin.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bikin Lahap Makan! Ini Resep Sambal Ijo Rumahan yang Pedas dan Nikmat - Image
Kuliner

Bikin Lahap Makan! Ini Resep Sambal Ijo Rumahan yang Pedas dan Nikmat

Senin, 31 Agustus 2026 | 06.04 WIB

Resep Creamy Chicken Broccoli Soup, Sup Ayam Brokoli Creamy yang Gurih dan Mengenyangkan - Image
Kuliner

Resep Creamy Chicken Broccoli Soup, Sup Ayam Brokoli Creamy yang Gurih dan Mengenyangkan

Senin, 31 Agustus 2026 | 05.56 WIB

Resep Bolu Pisang Kukus Tanpa Oven, Lembut dengan Isian Selai Cokelat - Image
Kuliner

Resep Bolu Pisang Kukus Tanpa Oven, Lembut dengan Isian Selai Cokelat

Senin, 31 Agustus 2026 | 04.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore