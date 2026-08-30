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Nola Amalia Rosyada
Senin, 31 Agustus 2026 | 05.56 WIB

Resep Creamy Chicken Broccoli Soup, Sup Ayam Brokoli Creamy yang Gurih dan Mengenyangkan

Potret creamy chicken broccoli soup yang creamy, gurih, dan hangat. (Sumber: instagram.com/@adelscooking) - Image

Potret creamy chicken broccoli soup yang creamy, gurih, dan hangat. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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