Bikin Lahap Makan! Ini Resep Sambal Ijo Rumahan yang Pedas dan Nikmat

Resep Sambal Ijo yang Praktis dan Bikin Nagih. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, sambal hampir selalu menjadi pelengkap yang mampu membuat hidangan sederhana terasa semakin istimewa. Salah satu yang banyak digemari adalah sambal ijo dengan cita rasa pedas, gurih, dan aroma bawang yang menggugah selera.

Sambal berwarna hijau ini memang identik dengan sajian khas rumah makan Padang. Namun, untuk menikmatinya, Anda tidak harus selalu membelinya. Sambal ijo ternyata dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan yang cukup sederhana.

Teksturnya bisa dibuat sedikit kasar agar sensasi cabai tetap terasa ketika disantap. Sambal ini juga cocok disajikan bersama nasi putih hangat, ayam goreng, telur, ikan, maupun berbagai lauk favorit lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal ijo pedas dan gurih yang praktis dibuat di rumah.

Bahan-Bahan Sambal Ijo 200 gram cabai hijau besar

100 gram cabai rawit hijau

25 siung bawang putih

1/2 sendok makan soda kue

2 sendok teh garam

2 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa secukupnya

Minyak secukupnya untuk menumis Cara Membuat Sambal Ijo Rebus cabai terlebih dahulu.

Siapkan panci berisi air, kemudian didihkan. Setelah air mendidih, masukkan cabai hijau besar dan cabai rawit hijau.

Tambahkan soda kue.

Masukkan soda kue ke dalam rebusan cabai. Bahan ini digunakan agar warna hijau cabai tetap terlihat cerah. Rebus hingga cabai mulai layu dan teksturnya lunak.

Masukkan bawang putih.

Setelah cabai cukup layu, tambahkan bawang putih. Lanjutkan merebus hingga bawang dan cabai sama-sama matang dan lunak.

Tiriskan dan dinginkan.

Angkat semua bahan dari air rebusan, kemudian tiriskan. Biarkan cabai dan bawang putih hingga suhunya turun.

Haluskan secara kasar.

Masukkan cabai dan bawang putih ke dalam chopper. Haluskan sebentar saja sampai teksturnya masih sedikit kasar. Jangan terlalu lama agar sambal tidak menjadi terlalu lembut.

Tumis sambal.

Panaskan minyak secukupnya di dalam panci atau wajan. Masukkan sambal yang sudah dihaluskan, kemudian tumis menggunakan api sedang hingga aromanya harum dan sambal mulai matang.

Bumbui.

Tambahkan garam serta kaldu jamur atau penyedap rasa sesuai selera. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata.

Masak sampai matang.

Teruskan memasak hingga sambal terlihat matang dan minyak mulai keluar dari campuran cabai. Setelah itu, matikan api.