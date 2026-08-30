Cocok untuk Sarapan hingga Makan Malam, Ini Resep Oyakodon Lokal yang Gurih

JawaPos.com - Oyakodon merupakan salah satu hidangan khas Jepang yang memadukan ayam, telur, dan nasi dalam satu sajian. Menu ini dikenal sederhana, tetapi memiliki rasa gurih dan tekstur lembut yang membuatnya cocok disantap kapan saja.

Tidak harus menggunakan bahan yang sulit ditemukan untuk menikmati sajian serupa. Oyakodon dapat dibuat dengan sentuhan bumbu Indonesia sehingga rasanya lebih akrab di lidah. Perpaduan kecap manis, saus tiram, bawang putih, dan cabai memberikan cita rasa gurih sekaligus sedikit pedas.

Resep oyakodon versi lokal ini dikutip dari kanal YouTube Devina Hermawan. Dengan bahan yang relatif sederhana, hidangan ini bisa menjadi pilihan praktis untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Bahan yang Dibutuhkan Untuk membuat oyakodon lokal, siapkan 150 gram paha ayam fillet, 2 butir telur, 2 siung bawang putih, seperempat bawang bombai, 3 cabai rawit merah, 1 batang daun bawang, 2 sendok teh kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 150 ml air, dan 1 sendok makan minyak.

Untuk marinasi ayam, gunakan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, seperdelapan sendok teh merica, serta 1 iris jeruk nipis.

Sebagai pelengkap, siapkan nasi putih hangat dan bawang merah goreng sesuai selera.

Cara Membuat Oyakodon Lokal Pertama, potong paha ayam fillet menjadi beberapa bagian sesuai selera. Masukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan kaldu ayam bubuk, merica, dan perasan jeruk nipis. Aduk sampai seluruh bagian ayam terbalut bumbu, lalu diamkan beberapa saat agar rasanya lebih meresap.

Selanjutnya, iris bawang putih dan daun bawang. Potong bawang bombai menjadi bagian yang cukup besar, lalu iris cabai rawit merah. Kocok telur dalam wadah terpisah dan sisihkan.

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang putih sampai aromanya harum, kemudian masukkan potongan ayam yang telah dimarinasi. Masak menggunakan api besar selama beberapa saat agar bagian luar ayam cepat matang.