Tak Perlu Beli! Begini Resep Cireng Tahu Mini yang Praktis dan Lezat

JawaPos.com – Cireng menjadi salah satu jajanan khas Bandung yang hingga kini masih mudah ditemukan di berbagai daerah. Terbuat dari tepung tapioka, makanan ini memiliki ciri khas berupa tekstur renyah pada bagian luar dan kenyal ketika digigit.

Seiring perkembangan kuliner, cireng tidak hanya hadir dalam bentuk original. Berbagai bahan dapat ditambahkan untuk menciptakan varian baru, salah satunya tahu.

Cireng tahu mini bisa menjadi pilihan camilan sederhana untuk dinikmati bersama keluarga. Ukurannya yang kecil membuatnya praktis disantap, sementara perpaduan tahu dan tepung tapioka menghasilkan tekstur yang gurih serta kenyal.

Cara membuatnya pun cukup sederhana dan bahan-bahannya mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep cireng tahu mini yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan cireng tahu mini 200 gram tahu putih

100 gram tepung tapioka

2 sendok makan tepung terigu protein sedang

3 siung bawang putih

1 batang daun bawang

1 sendok teh kaldu ayam bubuk

½ sendok teh garam atau MSG

¼ sendok teh merica Bahan sambal kecap 3 sendok makan kecap manis

5 buah cabai rawit merah

1 sendok makan bawang merah goreng

1 buah jeruk limau Bahan pelapis Tepung tapioka secukupnya Pelengkap Cabai rawit hijau Cara membuat cireng tahu mini Cuci atau bersihkan daun bawang, kemudian iris tipis. Sisihkan terlebih dahulu.

Siapkan wadah, lalu masukkan tahu putih. Tambahkan bawang putih yang telah diparut, garam, merica, kaldu ayam bubuk, tepung terigu, dan tepung tapioka.

Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan adonan mulai menyatu.

Masukkan irisan daun bawang ke dalam adonan. Aduk kembali hingga daun bawang tersebar secara merata.

Ambil sedikit adonan, kemudian bentuk menjadi bulatan dan pipihkan. Lakukan sampai seluruh adonan habis.

Balurkan setiap adonan cireng ke dalam tepung tapioka hingga seluruh permukaannya terlapisi tipis.

Panaskan minyak dalam wajan. Setelah minyak cukup panas, goreng cireng tahu mini sampai bagian luarnya terlihat kering dan berwarna keemasan.

Angkat cireng dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.