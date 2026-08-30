Resep Ayam Palekko Khas Sulawesi Selatan, Lauk Ayam Pedas dengan Bumbu Medok

Potret ayam palekko khas Sulawesi Selatan yang bumbunya medok dan pedas. (Sumber: instagram.com/@adelscooking) JawaPos.com - Kalau bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja, Ayam Palekko bisa menjadi pilihan untuk menghadirkan lauk dengan rasa yang lebih kuat. Hidangan khas Sulawesi Selatan ini memiliki karakter bumbu yang medok, pedas, dan kaya rempah sehingga cocok untuk disantap bersama nasi hangat. Resep Ayam Palekko ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Dikutip dari @adelscooking, hidangan tersebut menggunakan satu ekor ayam yang dimasak bersama bumbu halus dari bawang, cabai, kunyit, jahe, lengkuas, serta beberapa bahan aromatik lainnya. Salah satu daya tarik Ayam Palekko terletak pada bumbunya yang cukup banyak. Bawang merah dan bawang putih menjadi dasar bumbu, kemudian rasa pedas berasal dari perpaduan cabai merah keriting dan cabai rawit. Baca Juga: Resep Saboro Don Versi Lokal, Menu Ayam Cincang dan Telur yang Comforting Selain cabai, resep ini menggunakan kunyit, jahe, dan lengkuas. Ketiga rempah tersebut memberikan aroma serta rasa yang lebih kompleks pada masakan, terutama setelah bumbu dimasak hingga matang. Sereh, daun jeruk, dan daun salam juga digunakan untuk memperkuat aroma. Bahan-bahan aromatik tersebut membuat kuah dan ayam memiliki wangi rempah yang lebih terasa. Ayam menjadi bahan utama yang dimasak langsung bersama bumbu. Penggunaan satu ekor ayam membuat resep ini cocok untuk disajikan sebagai menu makan bersama keluarga. Setelah bumbu ditumis, air ditambahkan untuk membantu proses pemasakan ayam. Ayam kemudian dimasak hingga bumbu meresap dan teksturnya matang dengan sempurna. Rasa gurih dalam masakan berasal dari garam dan kaldu jamur. Sementara gula pasir digunakan untuk memberikan sedikit rasa manis sebagai penyeimbang rasa pedas dan gurih. Salah satu bahan yang membuat rasa Ayam Palekko semakin khas adalah air asam jawa. Sebanyak empat sendok makan air asam jawa digunakan dalam resep ini untuk memberikan sentuhan rasa asam yang menyegarkan. Perpaduan rasa pedas, gurih, rempah, dan asam membuat Ayam Palekko terasa lebih kompleks. Karena bumbunya cukup kuat, hidangan ini paling cocok dinikmati bersama nasi putih hangat. Jika menyukai masakan dengan bumbu yang terasa di setiap suapan, resep ini patut dicoba. Jumlah cabai juga dapat disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan tanpa mengubah bahan utama lainnya. Proses pembuatannya memang membutuhkan beberapa jenis bumbu, tetapi sebagian besar bahan cukup dihaluskan kemudian dimasak bersama ayam. Dengan begitu, resep ini tetap dapat dibuat di rumah tanpa teknik memasak yang terlalu rumit. Ayam Palekko juga bisa menjadi pilihan ketika ingin memasak dalam jumlah banyak. Satu ekor ayam dapat dipotong menjadi beberapa bagian sehingga hidangan bisa disantap bersama keluarga. Bahan 10 siung bawang merah 8 siung bawang putih 5 buah cabai merah keriting 10 buah cabai rawit 3 cm kunyit 3 cm jahe 3 cm lengkuas 2 batang sereh 3 lembar daun jeruk 1 lembar daun salam 1 ekor ayam 400 ml air 2 sdt garam 3 sdt kaldu jamur 2 sdt gula pasir 4 sdm air asam jawa Minyak secukupnya Cara Pembuatan 1. Siapkan ayam yang sudah dibersihkan, kemudian potong menjadi beberapa bagian sesuai selera. Sisihkan terlebih dahulu sambil menyiapkan bumbu. 2. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, kunyit, jahe, dan lengkuas. Haluskan seluruh bahan tersebut hingga menjadi bumbu yang cukup lembut. 3. Panaskan minyak secukupnya dalam wajan atau panci. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan tumis hingga harum. 4. Masukkan sereh yang sudah dimemarkan, daun jeruk, dan daun salam. Aduk bersama bumbu hingga aromanya semakin keluar. 5. Setelah bumbu matang dan harum, masukkan potongan ayam. Aduk hingga seluruh permukaan ayam tercampur dengan bumbu. 6. Tambahkan 400 ml air ke dalam wajan. Aduk kembali agar bumbu larut dan menyebar ke seluruh bagian ayam. 7. Masukkan garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Aduk hingga seluruh seasoning tercampur rata. 8. Masak ayam dengan api sedang hingga mulai matang. Sesekali aduk agar bagian ayam yang berada di bawah tidak menempel dan bumbu tetap merata. 9. Tuangkan 4 sendok makan air asam jawa. Aduk kembali hingga rasa asam tercampur dengan kuah dan bumbu Ayam Palekko. 10. Lanjutkan memasak hingga ayam matang sempurna dan bumbu semakin meresap. Jika ingin bumbu yang lebih pekat, masak hingga kuah menyusut sesuai tingkat kekentalan yang diinginkan. 11. Koreksi rasa sebelum api dimatikan. Tambahkan garam, gula, atau bahan seasoning lainnya jika diperlukan. 12. Setelah ayam matang dan bumbunya sudah terasa medok, matikan api. Angkat Ayam Palekko dan pindahkan ke piring saji. 13. Sajikan Ayam Palekko selagi hangat bersama nasi putih. Siramkan bumbu secukupnya ke atas ayam agar rasa pedas dan rempahnya semakin terasa. Ayam Palekko dari @adelscooking bisa menjadi pilihan lauk untuk kamu yang menyukai masakan ayam dengan bumbu medok dan pedas. Perpaduan cabai, bawang, kunyit, jahe, lengkuas, serta bahan aromatik membuat ayam terasa kaya rempah, sementara air asam jawa memberikan sentuhan rasa yang lebih segar. Dengan bumbu yang dimasak hingga meresap, Ayam Palekko paling pas disantap bersama nasi putih hangat. Resep ini juga bisa dibuat dalam jumlah banyak sehingga cocok untuk menu makan keluarga di rumah.