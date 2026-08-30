Resep Saboro Don Versi Lokal, Menu Ayam Cincang dan Telur yang Comforting

Potret saboro don versi lokal dengan isian lengkap. (Sumber: instagram.com/@pattygurlz)



JawaPos.com - Saboro Don bisa menjadi inspirasi ketika ingin membuat menu rice bowl dengan rasa gurih dan comforting. Versi lokal ini memadukan ayam cincang berbumbu dengan telur lembut sehingga menghasilkan lauk yang sederhana, tetapi tetap terasa spesial ketika disantap bersama nasi hangat.



Resep Saboro Don versi lokal ini dibagikan oleh akun Instagram @pattygurlz. Dikutip dari @pattygurlz, hidangan tersebut memiliki bumbu yang meresap dan dilengkapi telur lembut serta kapri yang memberikan tekstur crunchy.



Telur menjadi salah satu bagian penting dalam hidangan ini. Telur dicampur dengan susu UHT sebelum dimasak sehingga menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan creamy ketika disantap.



Untuk membuat telur, bahan yang digunakan cukup sederhana. Lima butir telur dicampur dengan garam, lada, dan 125 ml susu UHT, kemudian dimasak menggunakan sedikit minyak sayur.



Bagian utama lainnya adalah ayam cincang. Sebanyak 500 gram ayam cincang dimasak bersama bawang putih dan cabai sehingga menghasilkan aroma yang harum sekaligus rasa gurih dan sedikit pedas.



Kecap manis menjadi salah satu bahan yang memberikan rasa manis sekaligus warna pada ayam. Menurut @pattygurlz, penggunaan kecap berbahan kedelai hitam dan gula aren menjadi salah satu kunci yang membuat versi lokal Saboro Don ini terasa lebih istimewa.



Selain kecap manis, satu sendok teh kecap asin digunakan untuk memperkuat rasa gurih. Kombinasi kedua jenis kecap tersebut membuat ayam cincang memiliki rasa yang lebih kompleks tanpa membutuhkan banyak bumbu tambahan.



Kapri juga menjadi pelengkap yang memberikan tekstur berbeda. Rasa dan teksturnya yang crunchy dapat menjadi penyeimbang untuk ayam cincang yang berbumbu serta telur yang lembut.



Proses memasaknya juga cukup sederhana karena ayam hanya perlu ditumis bersama bawang putih dan cabai sebelum ditambahkan kecap serta bumbu lainnya. Air dapat ditambahkan secukupnya agar bumbu lebih mudah tercampur dan meresap ke dalam ayam.



Setelah ayam matang dan bumbunya meresap, hidangan dapat dirangkai dalam satu mangkuk. Nasi hangat menjadi dasar, kemudian ayam cincang, telur lembut, dan kapri dapat ditata di atasnya.



Saboro Don versi lokal ini cocok dijadikan ide makan siang atau makan malam ketika ingin menu yang praktis. Perpaduan ayam berbumbu, telur lembut, dan sayuran crunchy membuat satu mangkuk nasi terasa lebih lengkap.



Bahan

Bahan telur:

5 butir telur

Garam secukupnya

Lada secukupnya

125 ml susu UHT

2 sdm minyak sayur



Bahan ayam:

3 siung bawang putih

2 buah cabai

500 gram ayam cincang

Air secukupnya

3 sdm kecap manis

Garam secukupnya

Lada secukupnya

1 sdt kecap asin

Kapri secukupnya

Nasi putih secukupnya



Cara Pembuatan

1. Siapkan lima butir telur dalam wadah. Tambahkan garam dan lada secukupnya, kemudian kocok hingga telur tercampur rata.

2. Tuangkan 125 ml susu UHT ke dalam telur. Aduk kembali hingga telur dan susu tercampur dengan baik.

3. Panaskan 2 sdm minyak sayur dalam wajan. Tuangkan campuran telur, kemudian masak sambil diaduk perlahan hingga telur matang tetapi tetap lembut.

4. Setelah telur matang, angkat dan sisihkan. Jangan memasaknya terlalu lama agar tekstur telur tetap lembut dan tidak menjadi kering.

5. Siapkan bawang putih dan cabai, kemudian cincang atau potong sesuai selera. Gunakan jumlah cabai yang dapat disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan.

6. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang putih dan cabai hingga harum.

7. Masukkan 500 gram ayam cincang. Aduk dan masak hingga ayam berubah warna serta matang secara merata.

8. Tambahkan kecap manis dan kecap asin. Bumbui dengan garam serta lada secukupnya, kemudian aduk hingga seluruh bumbu tercampur dengan ayam.

9. Tuangkan sedikit air jika diperlukan. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut sesuai dengan tingkat kekentalan yang diinginkan.

10. Masukkan kapri sebagai pelengkap. Masak sebentar saja agar kapri tetap memiliki tekstur crunchy dan tidak terlalu lembek.

11. Siapkan nasi putih hangat dalam mangkuk. Letakkan ayam cincang berbumbu di atas nasi.

12. Tambahkan telur lembut di samping atau di atas ayam. Tata kapri sebagai pelengkap agar setiap komponen terlihat rapi.

13. Sajikan Saboro Don versi lokal selagi hangat. Pastikan nasi, ayam, telur, dan kapri disantap bersamaan agar perpaduan teksturnya terasa lebih lengkap.



Saboro Don versi lokal ini bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat rice bowl rumahan dengan bahan yang sederhana. Ayam cincang yang gurih dan manis berpadu dengan telur lembut serta kapri yang crunchy sehingga menghasilkan kombinasi tekstur yang comforting.



Resep dari @pattygurlz juga cukup mudah disesuaikan dengan selera. Jika menyukai rasa yang lebih pedas, jumlah cabai bisa ditambah, sementara penggunaan kecap manis dapat disesuaikan untuk mendapatkan rasa manis dan gurih yang diinginkan.