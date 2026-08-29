Tak Perlu Banyak Bumbu, Begini Resep Sop Bening yang Lezat dan Menyegarkan

Resep Sop Bening yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com -- Sop bening menjadi salah satu menu rumahan yang cocok disajikan kapan saja. Kuahnya yang ringan, gurih, dan menyegarkan berpadu dengan aneka sayuran sehingga membuat hidangan ini terasa semakin nikmat.
Menu ini juga bisa menjadi pilihan saat cuaca sedang dingin atau ketika ingin menikmati makanan berkuah yang hangat. Cara membuatnya pun cukup sederhana dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sop bening yang praktis dan cocok dijadikan menu makan bersama keluarga.
Yuk, simak bahan dan langkah pembuatannya berikut ini.
Siapkan sayuran. Cuci bersih wortel, buncis, kentang, dan kol. Potong sesuai selera, kemudian sisihkan dalam wadah terpisah atau satu wadah besar.
Potong pelengkap. Iris daun bawang dan daun seledri, lalu sisihkan.
Haluskan bumbu. Masukkan bawang putih, merica, dan sedikit garam ke dalam cobek. Ulek hingga menjadi bumbu halus.
Tumis bumbu. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bumbu halus dan tumis sampai harum.
Rebus air. Tuangkan 1.200 ml air ke dalam panci, kemudian didihkan.
Masukkan bahan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk matang. Setelah air mendidih, masukkan makaroni, kentang, dan wortel. Masak hingga bahan-bahan tersebut mulai empuk.
Tambahkan bumbu tumis. Masukkan bumbu yang sudah ditumis ke dalam kuah. Aduk hingga tercampur rata.
Masukkan buncis dan daun bawang. Tambahkan buncis serta daun bawang, kemudian aduk kembali.
Bumbui sop. Tambahkan kaldu sapi, garam, dan sedikit gula sesuai selera. Koreksi rasa agar kuah terasa gurih dan seimbang.
Masukkan sayuran terakhir. Tambahkan potongan kol dan daun seledri. Masak hingga seluruh sayuran matang, tetapi tetap memiliki tekstur yang nikmat.
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Jawa Pos
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