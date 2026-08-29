Ide Menu Keluarga, Ini Resep Ayam Katsu Krispi yang Mudah dan Menggugah Selera

JawaPos.com -- Ayam katsu merupakan salah satu hidangan khas Jepang yang cukup populer di Indonesia. Teksturnya yang renyah di luar dengan daging ayam yang tetap lembut di bagian dalam membuat menu ini cocok dinikmati kapan saja.

Biasanya ayam katsu disajikan bersama nasi hangat, salad sayuran, dan saus. Hidangan ini juga bisa menjadi pilihan lauk untuk bekal maupun menu makan keluarga.

Tak harus membelinya di restoran, ayam katsu ternyata cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya pun relatif sederhana dan mudah ditemukan.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ayam katsu gurih dan krispi yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Ayam Katsu 250 gram dada ayam fillet Bumbu Marinasi 1/4 sendok teh garam

1/4 sendok teh kaldu jamur

1/4 sendok teh bawang putih bubuk

1/4 sendok teh lada bubuk Bahan Tepung Kering 4 sendok makan tepung terigu

1/4 sendok teh garam

1/4 sendok teh kaldu jamur

1/4 sendok teh bawang putih bubuk

1/4 sendok teh lada bubuk Bahan Baluran 1 butir telur ayam

Tepung panir secukupnya Bahan Salad 1 buah wortel

3 lembar kol

150 ml air

2 sendok makan gula

1/4 sendok teh garam

3 sendok makan cuka Bahan Saus Salad 3 sendok makan mayones

1 sendok teh saus tomat

1 sendok teh saus sambal Cara Membuat Ayam Katsu Pipihkan ayam. Siapkan dada ayam fillet, kemudian pukul perlahan menggunakan alat pemukul daging atau bagian bawah ulekan hingga ketebalannya lebih merata. Setelah itu, letakkan ayam dalam wadah.

Bumbui ayam. Campurkan garam, kaldu jamur, bawang putih bubuk, dan lada bubuk. Balurkan campuran bumbu tersebut ke seluruh permukaan ayam hingga rata.

Diamkan selama 15 menit. Simpan ayam yang sudah dibumbui dan biarkan selama kurang lebih 15 menit agar bumbu meresap.

Siapkan tepung bumbu. Campurkan tepung terigu, garam, kaldu jamur, bawang putih bubuk, dan lada bubuk dalam sebuah wadah. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

Siapkan bahan pelapis. Pecahkan telur ke dalam wadah terpisah, lalu kocok hingga tercampur. Siapkan pula tepung panir di wadah lainnya.

Baluri ayam. Masukkan ayam ke dalam tepung bumbu hingga seluruh permukaannya tertutup. Celupkan ke dalam telur, kemudian balurkan dengan tepung panir sampai merata.

Dinginkan sebentar. Letakkan ayam yang telah dilapisi tepung panir dalam wadah, kemudian simpan di dalam kulkas selama sekitar 15 menit. Langkah ini membantu lapisan tepung menempel lebih baik saat digoreng.

Cara Membuat Salad Iris wortel dan kol secara memanjang dengan ukuran yang sesuai selera.

Campurkan air, gula, garam, dan cuka dalam wadah. Aduk sampai gula dan garam larut.