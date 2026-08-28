Bikin Keluarga Nambah Nasi, Ini Resep Udang Asam Manis ala Resto

Resep Udang Asam Manis yang Bikin Nagih
JawaPos.com – Ingin menyajikan menu seafood yang lezat tanpa harus makan di restoran? Udang asam manis bisa menjadi pilihan yang praktis untuk hidangan keluarga.
Perpaduan rasa asam, manis, gurih, dan sedikit pedas membuat menu ini cocok disantap bersama nasi hangat. Potongan nanas dan tomat memberikan sensasi segar, sementara saus tomat dan saus sambal membuat cita rasanya semakin kaya.
Udang juga tidak membutuhkan waktu lama untuk dimasak. Jika proses memasaknya tepat, teksturnya tetap lembut dan juicy, bukan keras atau alot.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep udang asam manis yang bisa dibuat sendiri di rumah.
Udang asam manis ala rumahan pun siap disantap bersama keluarga. Perpaduan saus yang kental dengan rasa asam, manis, gurih, dan pedas membuat hidangan ini cocok menjadi lauk utama.
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Jawa Pos
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