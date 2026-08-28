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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.06 WIB

Bikin Keluarga Nambah Nasi, Ini Resep Udang Asam Manis ala Resto

Resep Udang Asam Manis yang Bikin Nagih - Image

Resep Udang Asam Manis yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Ingin menyajikan menu seafood yang lezat tanpa harus makan di restoran? Udang asam manis bisa menjadi pilihan yang praktis untuk hidangan keluarga.

Perpaduan rasa asam, manis, gurih, dan sedikit pedas membuat menu ini cocok disantap bersama nasi hangat. Potongan nanas dan tomat memberikan sensasi segar, sementara saus tomat dan saus sambal membuat cita rasanya semakin kaya.

Udang juga tidak membutuhkan waktu lama untuk dimasak. Jika proses memasaknya tepat, teksturnya tetap lembut dan juicy, bukan keras atau alot.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep udang asam manis yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan

  • 750 gram udang segar
  • 200 gram nanas
  • 600 ml air
  • 30 gram bawang putih
  • 1 buah bawang bombai
  • 20 gram jahe
  • 2 buah cabai merah besar
  • 40 gram cabai hijau besar
  • 6 buah cabai rawit
  • 1 batang bawang prei
  • 1 buah tomat merah
  • 13 sdm saus tomat
  • 3 sdm saus sambal
  • 2 sdm tepung tapioka
  • 2 sdm gula pasir
  • 1 sdt garam
  • 1,5 sdt merica bubuk
  • 1,5 sdt kaldu jamur
  • Minyak secukupnya untuk menumis

Cara Membuat

  • Bersihkan udang terlebih dahulu, kemudian cuci hingga bersih dan tiriskan.
  • Cincang kasar bawang putih, lalu sisihkan.
  • Kupas dan potong nanas sesuai selera.
  • Potong bawang bombai, cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai rawit, tomat, serta bawang prei.
  • Geprek jahe agar aromanya lebih mudah keluar saat dimasak.
  • Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan. Tumis bawang putih hingga harum, kemudian masukkan bawang bombai.
  • Tambahkan jahe yang sudah digeprek. Tumis sampai bawang putih dan bawang bombai mulai layu.
  • Masukkan cabai merah besar, cabai hijau besar, dan cabai rawit. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.
  • Masukkan udang, lalu aduk sebentar sampai udang tercampur dengan bumbu.
  • Tuangkan 600 ml air ke dalam masakan.
  • Bumbui dengan garam, merica bubuk, dan kaldu jamur. Aduk sampai merata.
  • Tambahkan gula pasir, kemudian aduk kembali.
  • Tuangkan saus tomat dan saus sambal, lalu masukkan potongan nanas.
  • Aduk perlahan hingga seluruh bahan tercampur dan saus mulai meresap.
  • Masukkan tomat dan bawang prei. Masak sampai tomat mulai layu.
  • Larutkan tepung tapioka dengan sedikit air, kemudian tuangkan secara perlahan ke dalam masakan sambil terus diaduk agar saus tidak menggumpal.
  • Masak sebentar hingga saus mengental dan menyelimuti udang.
  • Jangan memasak udang terlalu lama agar teksturnya tetap lembut dan tidak menjadi alot.
  • Setelah matang, matikan api dan pindahkan udang asam manis ke dalam wadah saji.

Udang asam manis ala rumahan pun siap disantap bersama keluarga. Perpaduan saus yang kental dengan rasa asam, manis, gurih, dan pedas membuat hidangan ini cocok menjadi lauk utama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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