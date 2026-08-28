Resep Cumi Saus Padang Pedas Gurih, Bumbunya Melimpah dan Cocok untuk Nasi Hangat

Cabai bubuk ditambahkan untuk memperkuat rasa pedas pada saus. Takaran cabai bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan, terutama jika menu ini akan disantap bersama keluarga.

Bawang putih dan bawang bombay menjadi bahan aromatik yang ditumis terlebih dahulu. Keduanya membantu memberikan aroma gurih sebelum bahan saus dimasukkan ke dalam wajan.

Cumi menjadi bahan yang perlu diperhatikan waktu memasaknya. Menurut resep @a_little_bubu, cumi cukup dimasak sebentar setelah dimasukkan ke dalam saus agar teksturnya tetap empuk.

Jika cumi dimasak terlalu lama, teksturnya berisiko menjadi lebih alot. Karena itu, sebaiknya pastikan saus sudah mendidih dan siap sebelum cumi dimasukkan sehingga proses memasaknya bisa berlangsung singkat.

Daun bawang ditambahkan menjelang akhir proses memasak. Selain memberikan aroma segar, potongan daun bawang juga membuat tampilan cumi saus Padang terlihat lebih menarik.

Resep ini juga tidak membutuhkan proses menghaluskan banyak bumbu. Saus dapat dibuat langsung dengan mencampurkan bahan-bahan yang sudah tersedia, sehingga cocok untuk menu rumahan yang praktis.

Setelah cumi matang dan seluruh bumbu tercampur, hidangan bisa langsung disajikan. Saus yang kental dan gurih dapat disiramkan ke nasi putih hangat agar tidak ada bumbu yang tersisa di piring.

Bahan

500 gram cumi, potong cincin

1/2 buah bawang bombay, iris

3 siung bawang putih, cincang

Daun bawang secukupnya

Bahan saus:

4 sdm saus tomat

4 sdm saus sambal

1,5 sdm saus tiram

1 sdt kecap ikan

1 sdt gula

100 ml air

1 sdt cabai bubuk

Cara Pembuatan

1. Bersihkan cumi terlebih dahulu, kemudian potong berbentuk cincin dengan ukuran sesuai selera. Tiriskan cumi agar tidak terlalu banyak mengeluarkan air ketika dimasak.

2. Siapkan bawang bombay dan bawang putih. Iris bawang bombay dan cincang bawang putih hingga siap digunakan sebagai bumbu dasar.

3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum serta bawang bombay mulai layu.

4. Masukkan saus tomat, saus sambal, saus tiram, kecap ikan, gula, dan air. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.

5. Masak campuran saus hingga mendidih. Setelah saus mulai mendidih, masukkan cabai bubuk dan aduk kembali agar rasa pedas tersebar merata.

6. Masukkan potongan cumi ke dalam saus. Aduk perlahan hingga seluruh bagian cumi terbalut oleh saus.

7. Masak cumi sebentar saja hingga matang. Jangan memasaknya terlalu lama agar teksturnya tetap empuk dan tidak menjadi alot.

8. Masukkan daun bawang secukupnya. Aduk sebentar hingga daun bawang tercampur dengan saus dan mengeluarkan aromanya.

9. Setelah cumi matang, segera matikan api. Koreksi rasa dan sesuaikan tingkat pedas atau gurihnya jika diperlukan.

10. Pindahkan cumi saus Padang ke piring saji. Pastikan saus yang melimpah ikut dituangkan agar bisa dinikmati bersama nasi.

11. Sajikan cumi saus Padang selagi hangat bersama nasi putih. Nikmati segera agar tekstur cumi tetap empuk dan sausnya masih terasa hangat.

Cumi saus Padang ini cocok untuk pencinta hidangan seafood dengan rasa pedas dan gurih. Saus yang dibuat dari perpaduan saus tomat, saus sambal, saus tiram, kecap ikan, dan cabai bubuk memberikan rasa yang kuat tanpa membutuhkan banyak bumbu tambahan.