Resep Cilok Jadul ala Jajanan Pinggir Jalan, Lengkap dengan Saus Kacang Gurih

Resep Cilok Jadul dengan Saus Kacang yang Enak./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Cilok menjadi salah satu jajanan khas Jawa Barat yang hingga kini masih digemari berbagai kalangan. Teksturnya yang kenyal dan rasa gurih membuat camilan berbahan dasar tepung tapioka ini cocok dinikmati kapan saja.
Jajanan yang dahulu identik dengan penjual di sekitar sekolah tersebut juga mudah ditemukan di berbagai tempat. Biasanya, cilok disajikan bersama saus kacang yang memiliki perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas.
Bagi yang ingin bernostalgia dengan cita rasa cilok zaman sekolah, tidak ada salahnya mencoba membuatnya sendiri di rumah. Selain prosesnya cukup sederhana, bahan yang diperlukan juga relatif mudah ditemukan dan dapat disesuaikan dengan selera.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep cilok jadul dengan saus kacang yang bisa dicoba di rumah.
Haluskan bawang putih bersama garam menggunakan cobek. Setelah lembut, sisihkan.
Masukkan tepung terigu, penyedap rasa sapi, garam, merica, bawang putih yang telah dihaluskan, daun bawang, dan air ke dalam wajan.
Aduk seluruh bahan hingga tercampur. Masak sambil terus diaduk sampai adonan menjadi kalis dan mudah dibentuk.
Setelah adonan matang, pindahkan ke wadah. Tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit, kemudian aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.
Siapkan telur, kocok bersama sedikit garam, lalu masak menjadi telur dadar. Setelah matang, angkat dan potong sesuai kebutuhan untuk isian.
Ambil sedikit adonan cilok, pipihkan, kemudian beri potongan telur dadar di bagian tengah. Tutup kembali adonan dan bentuk menjadi bulatan.
Jika ingin variasi lainnya, cilok juga dapat diisi telur puyuh sebelum dibentuk bulat.
Rebus air hingga mendidih, kemudian masukkan cilok. Masak sampai cilok matang dan mengapung.
Setelah matang, angkat cilok lalu kukus sebentar agar teksturnya tetap hangat dan kenyal.
Masak kacang tanah, cabai merah, dan bawang putih hingga matang. Setelah itu, angkat dan biarkan sedikit dingin.
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Jawa Pos
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