Resep Cicos Aci Moncos, Camilan Nostalgia Anak Sekolah yang Murah dan Gampang

JawaPos.com - Buat kamu yang pernah sering jajan camilan di depan sekolah, cicos atau aci moncos mungkin bisa mengingatkan pada jajanan masa kecil. Camilan berbahan dasar tepung tapioka ini memiliki tekstur kenyal dan gurih, kemudian dibuat semakin nikmat dengan tambahan chili oil yang pedas dan harum.

Resep cicos aci moncos ini dibagikan oleh akun Instagram @hulyatirfani. Dikutip dari @hulyatirfani, camilan tersebut dibuat sebagai sajian nostalgia yang mengingatkan pada jajanan saat masih sekolah dasar.

Bahan yang digunakan untuk membuat cicos juga cukup sederhana. Tepung tapioka menjadi bahan utama yang menghasilkan tekstur kenyal, sedangkan tepung terigu membantu membentuk adonan bersama garam dan air panas.

Penggunaan air panas menjadi bagian penting dalam proses pembuatan adonan. Air tersebut digunakan untuk membantu mencampurkan tepung hingga dapat dibentuk menjadi adonan yang lebih mudah diolah.

Selain adonan aci, resep ini memiliki chili oil sebagai pelengkap. Bumbu tersebut dibuat dari daun jeruk, bawang putih, Boncabe, dan gula sehingga memberikan perpaduan rasa pedas, gurih, harum, serta sedikit manis.

Daun jeruk memberikan aroma segar yang khas pada chili oil. Sementara bawang putih membuat rasanya lebih gurih dan harum ketika dipadukan dengan cabai.

Cicos bisa menjadi pilihan camilan ketika ingin membuat jajanan sendiri dengan bahan yang relatif terjangkau. Tidak membutuhkan isian atau topping yang rumit, camilan ini justru mengandalkan tekstur aci dan bumbu pedas sebagai daya tarik utamanya.

Camilan seperti ini juga cocok dibuat untuk teman santai di rumah. Setelah adonan aci selesai dibuat dan dimasak, cicos dapat langsung disajikan bersama chili oil sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.

Resep ini juga bisa menjadi pilihan bagi orang yang ingin bernostalgia dengan jajanan sederhana tanpa harus mencarinya di luar rumah. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya dapat dilakukan menggunakan peralatan dapur sederhana.

Dengan porsi yang bisa disesuaikan, cicos aci moncos juga menarik untuk dijadikan camilan bersama keluarga. Tinggal menyesuaikan jumlah adonan dan chili oil jika ingin membuatnya dalam jumlah lebih banyak.

Bahan

Bahan cicos:

200 gram tepung tapioka

50 gram tepung terigu

1 sdt garam

Air panas secukupnya

Bahan chili oil:

8 lembar daun jeruk

3 siung bawang putih

2 sachet Boncabe level 15

1 sdt gula

Cara Pembuatan

1. Siapkan tepung tapioka dan tepung terigu dalam sebuah wadah. Tambahkan garam, kemudian aduk seluruh bahan kering hingga tercampur rata.

2. Tuangkan air panas secara perlahan ke dalam campuran tepung. Aduk dan uleni hingga seluruh bahan menyatu dan membentuk adonan yang bisa dibentuk.

3. Pastikan adonan tidak terlalu lembek maupun terlalu kering. Jika diperlukan, sesuaikan teksturnya dengan menambahkan air panas sedikit demi sedikit.

4. Setelah adonan cukup kalis dan mudah dibentuk, ambil sebagian adonan. Bentuk sesuai ukuran cicos yang diinginkan.

5. Siapkan air dalam panci, kemudian panaskan hingga mendidih. Masukkan adonan cicos dan masak hingga matang.

6. Setelah cicos matang, angkat dan tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu sambil menyiapkan chili oil.

7. Untuk membuat chili oil, siapkan daun jeruk dan bawang putih. Iris atau cincang sesuai kebutuhan agar aromanya lebih mudah keluar saat dimasak.

8. Panaskan minyak secukupnya, kemudian masukkan bawang putih dan daun jeruk. Masak hingga harum, tetapi jangan sampai bawang putih terlalu gosong.

9. Matikan api atau kecilkan api, kemudian tambahkan Boncabe dan gula. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan menghasilkan chili oil yang harum serta pedas.

10. Masukkan cicos yang sudah matang ke dalam wadah saji. Siram atau campurkan dengan chili oil sesuai selera.

11. Aduk hingga cicos terbalut bumbu secara merata. Sajikan selagi hangat sebagai camilan.

Cicos aci moncos bisa menjadi pilihan untuk menghadirkan kembali jajanan sederhana yang mengingatkan pada masa sekolah. Teksturnya yang kenyal dipadukan dengan chili oil berbumbu daun jeruk dan bawang putih membuat camilan ini terasa gurih sekaligus pedas.