Resep Snack Simple dari Roti Tawar, Camilan Praktis yang Pasti Disukai Anak-anak

JawaPos.com - Mencari ide camilan yang simpel tetapi tetap menarik untuk anak-anak? Tidak perlu menggunakan banyak bahan karena roti tawar bisa diolah menjadi snack dengan topping gurih seperti sosis, saus bolognese, bawang bombai, jagung, dan keju mozzarella.

Resep snack simple ini dibagikan oleh akun Instagram @luvyfarentikaa. Dikutip dari @luvyfarentikaa, camilan tersebut direkomendasikan untuk dibuat ulang karena rasanya cocok untuk anak-anak dan menggunakan bahan yang cukup mudah ditemukan di rumah.

Roti tawar menjadi bahan dasar yang praktis untuk camilan ini. Teksturnya dapat menjadi lebih menarik setelah dipanggang bersama berbagai topping di atasnya.

Keju slice digunakan sebagai salah satu lapisan topping untuk memberikan rasa gurih. Sementara mozzarella ditambahkan di bagian atas agar menghasilkan tekstur keju yang meleleh ketika snack sudah matang.

Saus bolognese menjadi dasar rasa pada topping. Saus tersebut memberikan rasa gurih dan sedikit asam-manis yang cocok dipadukan dengan sosis serta sayuran.

Sosis menjadi bahan yang bisa membuat camilan lebih disukai anak-anak. Potongannya dapat disesuaikan dengan ukuran roti agar mudah disantap.

Bawang bombai dan jagung pipil juga digunakan sebagai pelengkap. Bawang bombai memberikan aroma gurih, sedangkan jagung memberikan rasa manis alami dan tekstur yang sedikit renyah.

Untuk yang menyukai rasa pedas, camilan ini dapat dinikmati bersama saus cabai. Namun, jika dibuat untuk anak-anak yang belum terbiasa dengan makanan pedas, saus tersebut bisa disajikan terpisah.

Snack berbahan roti tawar ini juga bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat camilan dalam waktu singkat. Kamu cukup menyiapkan roti, menata topping, kemudian memasaknya hingga keju meleleh.

Bahan

Roti tawar secukupnya

Keju slice secukupnya

Saus bolognese secukupnya

Sosis secukupnya

Bawang bombai secukupnya

Jagung pipil secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Saus cabai, opsional

Cara Pembuatan

1. Siapkan roti tawar yang akan digunakan sebagai dasar snack. Tata beberapa lembar roti di atas loyang atau wadah yang aman untuk dipanggang.

2. Oleskan saus bolognese secukupnya di atas permukaan roti. Ratakan agar saus tersebar hingga bagian permukaan roti.

3. Letakkan keju slice di atas roti yang sudah diberi saus. Sesuaikan jumlahnya dengan ukuran roti dan selera.

4. Potong sosis menjadi bagian-bagian kecil. Sebarkan potongan sosis di atas roti dan keju secara merata.

5. Tambahkan bawang bombai yang sudah dipotong kecil-kecil. Taburkan jagung pipil di atasnya sebagai tambahan topping.

6. Berikan mozzarella secukupnya di bagian paling atas. Gunakan jumlah yang cukup untuk menutupi topping dan menghasilkan lapisan keju yang meleleh.

7. Panggang snack hingga roti matang dan mozzarella di bagian atas meleleh. Pastikan bagian topping sudah panas dan keju terlihat meleleh sempurna.

8. Setelah matang, keluarkan dari oven dan biarkan sebentar agar tidak terlalu panas ketika disantap. Potong menjadi beberapa bagian jika ingin lebih mudah dimakan.

9. Sajikan selagi hangat. Untuk yang menyukai rasa pedas, snack bisa disantap bersama saus cabai sebagai cocolan.

Snack simple dari roti tawar ini bisa menjadi pilihan ketika membutuhkan camilan praktis untuk anak-anak. Perpaduan saus bolognese, sosis, keju, jagung, dan mozzarella membuat roti tawar terasa lebih menarik tanpa perlu membuat adonan dari awal.

Resep dari @luvyfarentikaa juga cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan bahan yang tersedia. Jika dibuat untuk anak-anak, saus cabai dapat disajikan terpisah sehingga setiap orang bisa menyesuaikan rasa sesuai selera.