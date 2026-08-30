Sekali Coba Langsung Suka, Intip Resep Oseng Daging Kentang Kecap untuk Menu Sehari-hari

JawaPos.com – Bingung mencari ide lauk sederhana untuk makan bersama keluarga? Oseng daging kentang kecap bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.

Hidangan ini memadukan daging sapi cincang dengan kentang goreng yang gurih, kemudian dimasak bersama bumbu kecap hingga menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan sedikit kaya rempah.

Selain bahan-bahannya relatif mudah ditemukan, cara memasaknya juga tidak membutuhkan teknik yang rumit. Menu ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam dengan nasi putih hangat.

Resep ini dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah. Berikut bahan dan langkah membuat oseng daging kentang kecap yang bisa dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan 250 gram daging sapi cincang

2 buah kentang

10 siung bawang merah

7 siung bawang putih Bahan saus 3 sdm saus tomat

3 sdm kecap manis

1 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

½ sdm tepung maizena

¼ sdt pala bubuk

½ sdt merica bubuk

1 sdt kaldu sapi bubuk

Air secukupnya Cara membuat Kupas kentang, kemudian potong sesuai selera. Rendam potongan kentang di dalam air agar warnanya tetap baik dan tidak cepat menghitam.

Iris tipis bawang merah dan bawang putih, kemudian sisihkan terlebih dahulu.

Buat saus dengan mencampurkan saus tomat, kecap manis, kecap asin, saus tiram, kaldu sapi bubuk, merica, pala, dan tepung maizena. Tambahkan sedikit air lalu aduk sampai semua bahan tercampur rata.

Tiriskan kentang yang telah direndam. Panaskan minyak, kemudian goreng kentang sampai matang dan teksturnya empuk. Setelah itu, angkat dan tiriskan.

Siapkan wajan atau panci dengan sedikit minyak. Masukkan daging sapi cincang dan tumis sampai warnanya berubah serta daging mulai matang.

Tambahkan bawang merah dan bawang putih. Aduk bersama daging hingga bawang menjadi layu dan aromanya harum.

Tuangkan campuran saus yang sudah disiapkan. Aduk hingga bumbu menyelimuti daging secara merata.

Tambahkan air secukupnya, kemudian masak sambil sesekali diaduk agar bumbu meresap ke dalam daging.

Masukkan kentang goreng. Aduk perlahan supaya kentang tidak mudah hancur dan seluruh bahan tercampur dengan bumbu.