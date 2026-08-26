Resep Chicken Meatballs ala Hailey Bieber, Gurih dan Lembut dengan Saus Tomat

JawaPos.com - Chicken meatballs bisa menjadi pilihan menarik ketika ingin mengolah daging ayam giling menjadi menu yang berbeda. Teksturnya yang lembut dan gurih semakin nikmat ketika disajikan bersama saus tomat yang kaya rasa, lalu diberi tambahan keju dan basil sebagai pelengkap.

Resep chicken meatballs ini dibagikan oleh akun Instagram @verenleecious dengan inspirasi dari menu yang disebut sebagai Hailey Bieber's Chicky Meatballs. Dikutip dari @verenleecious, resep tersebut menggunakan 500 gram ground chicken dan dapat menghasilkan sekitar tiga sampai empat porsi.

Bahan dasar meatballs cukup sederhana karena menggunakan ayam giling, breadcrumbs, telur, dan ricotta cheese. Dalam resep yang dibagikan, ricotta cheese juga dapat diganti menggunakan Greek yogurt sehingga tekstur adonan tetap terasa lembut.

Bumbu yang digunakan terdiri dari garlic powder, Italian seasoning, garam, dan lada hitam. Kombinasi bumbu tersebut memberikan aroma khas yang gurih dan herbal tanpa membuat rasa ayam menjadi terlalu berat.

Adonan kemudian dibentuk menjadi bola-bola kecil sebelum dimasak. Ukuran meatballs sebaiknya dibuat relatif seragam agar seluruh bagian dapat matang dengan waktu yang hampir sama.

Bagian lain yang membuat hidangan ini semakin menarik adalah saus tomatnya. Saus dibuat dari bawang bombay, bawang putih, tomato puree, air, garam, gula, beef stock powder, Italian seasoning, dan lada hitam.

Tomato puree memberikan rasa dan warna utama pada saus. Sementara bawang bombay serta bawang putih memberikan aroma gurih, sedangkan sedikit gula dapat membantu menyeimbangkan rasa asam dari tomat.

Beef stock powder juga digunakan untuk memperkuat rasa gurih pada saus. Meski bahan utamanya adalah ayam, penggunaan kaldu tersebut membuat saus terasa lebih kaya ketika dipadukan dengan meatballs.

Setelah meatballs matang, bola-bola ayam dapat dimasukkan ke dalam saus tomat agar seluruh permukaannya terbalut. Saus yang meresap ke meatballs membuat hidangan terasa lebih juicy dan tidak kering.

Untuk penyajiannya, resep ini menggunakan grated parmesan, cottage cheese, dan basil sebagai topping. Keju memberikan rasa gurih dan creamy, sedangkan basil memberikan aroma segar yang cocok dengan saus tomat.

Chicken meatballs ini bisa dinikmati sebagai hidangan utama maupun disajikan bersama pelengkap lain. Dengan porsi sekitar tiga sampai empat orang, resep ini juga cocok dibuat untuk makan bersama di rumah.

Bahan

Bahan chicken meatballs:

500 gram ayam giling

2 sdm breadcrumbs

1 butir telur

1 sdm ricotta cheese atau Greek yogurt

1 sdm garlic powder

1 sdm Italian seasoning

2 sdt garam

Lada hitam secukupnya

Bahan saus tomat:

1/2 buah bawang bombay

1 sdm bawang putih cincang

200 ml tomato puree

300-400 ml air

Garam secukupnya

Gula secukupnya

1 sdt beef stock powder

1 sdt Italian seasoning

Lada hitam secukupnya

Topping:

Parmesan parut

Cottage cheese

Basil



Cara Pembuatan

1. Siapkan ayam giling dalam wadah besar. Tambahkan breadcrumbs, telur, ricotta cheese atau Greek yogurt, garlic powder, Italian seasoning, garam, dan lada hitam.

2. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk adonan yang dapat dibentuk. Jangan mengaduk terlalu berlebihan agar tekstur meatballs tetap lembut.

3. Ambil adonan secukupnya, kemudian bentuk menjadi bola-bola kecil. Lakukan hingga seluruh adonan habis dan sisihkan sementara.

4. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan chicken meatballs dan masak hingga bagian luarnya berubah warna serta matang.

5. Setelah chicken meatballs matang, angkat dan sisihkan sementara. Gunakan wajan yang sama untuk membuat saus tomat agar rasa dari sisa masakan ayam dapat ikut memperkaya saus.

6. Masukkan bawang bombay yang sudah dicincang atau dipotong kecil. Tumis hingga mulai layu, kemudian tambahkan bawang putih cincang dan masak sampai harum.

7. Tuangkan tomato puree ke dalam wajan. Tambahkan 300-400 ml air, kemudian aduk hingga tomato puree tercampur dengan tumisan bawang.

8. Bumbui saus menggunakan garam, gula, beef stock powder, Italian seasoning, dan lada hitam. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

9. Masak saus menggunakan api sedang hingga mulai mendidih dan teksturnya sedikit mengental. Koreksi rasa dan sesuaikan bumbu jika diperlukan.

10. Masukkan kembali chicken meatballs ke dalam saus tomat. Aduk perlahan agar seluruh bagian meatballs terbalut saus tanpa membuat bentuknya rusak.

11. Masak beberapa saat hingga saus meresap dan chicken meatballs terasa semakin gurih. Pastikan bagian dalam ayam sudah matang sempurna sebelum disajikan.

12. Pindahkan chicken meatballs bersama saus ke piring saji. Tambahkan parmesan parut, cottage cheese, dan basil sebagai topping.

13. Sajikan chicken meatballs selagi hangat. Nikmati langsung atau tambahkan pelengkap sesuai selera.