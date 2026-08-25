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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.57 WIB

Resep Sop Ayam Gurih Berempah, Sajian Hangat untuk Makan Bersama Keluarga

Potret sop ayam gurih dengan isian lengkap dan mantap disantap dengan nasi. (Sumber: instagram.com/@esnadfoods.id) - Image

Potret sop ayam gurih dengan isian lengkap dan mantap disantap dengan nasi. (Sumber: instagram.com/@esnadfoods.id)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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