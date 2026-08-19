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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.27 WIB

Hangat dan Menggugah Selera, Resep Bihun Kari Medan Ini Mudah Dibuat di Rumah

Resep Bihun Kari Khas Medan yang Enak dan Menggugah Selera Makan./YouTube Ade Koerniawan - Image

Resep Bihun Kari Khas Medan yang Enak dan Menggugah Selera Makan./YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com - Medan memiliki banyak kuliner khas dengan karakter rasa yang kuat. Salah satu sajian yang menarik untuk dicoba adalah bihun kari Medan, perpaduan bihun lembut, ayam, kentang, dan kuah kari yang kaya rempah.

Kuahnya terasa gurih, hangat, dan memiliki aroma rempah yang khas. Tambahan santan serta susu evaporasi membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy, sementara penggunaan cabai memberikan sensasi pedas yang menggugah selera.

Hidangan ini cocok disantap sebagai menu makan siang maupun makan malam. Saat cuaca sedang dingin, semangkuk bihun kari hangat tentu terasa semakin nikmat.

Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut resep bihun kari khas Medan yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan

Bahan utama:

  • 500 gram daging paha ayam
  • 300 gram kentang
  • 200 gram bihun

Bahan pelengkap:

  • 1 lembar daun salam
  • 1 batang daun kari
  • 20 gram serai
  • 1 buah bunga lawang
  • 1 batang kayu manis
  • 5 buah cengkeh
  • 5 buah kapulaga
  • 200 ml santan
  • 100 gram susu evaporasi
  • 50 ml air
  • 2 sdt garam
  • 1 sdt merica bubuk
  • 2 sdm kaldu jamur
  • 1 sdt gula
  • 1/2 sdt brown sugar
  • 2 sdm bawang goreng

Bumbu halus:

  • 4 siung bawang putih
  • 6 siung bawang merah
  • 20 gram jahe
  • 15 gram lengkuas
  • 20 gram kunyit
  • 10 gram kemiri, sangrai
  • 1/2 sdt jintan
  • 1 sdm ketumbar, sangrai
  • 1/4 sdt pala
  • 20 gram cabai merah keriting
  • 10 gram cabai kering, rendam terlebih dahulu

Cara Membuat

  1. Bersihkan bawang merah, bawang putih, kunyit, dan lengkuas, kemudian potong-potong agar lebih mudah dihaluskan.
  1. Masukkan seluruh bahan bumbu halus ke dalam blender. Tambahkan sedikit air dan minyak, kemudian proses sampai mendapatkan tekstur bumbu yang lembut.
  1. Panaskan minyak dalam panci. Tumis serai, daun kari, kayu manis, bunga lawang, daun salam, dan bumbu halus.
  1. Masak bumbu dengan api sedang sampai matang, harum, dan minyak mulai terpisah dari bumbu. Tahap ini penting agar aroma rempahnya lebih keluar.
  1. Masukkan kapulaga, lalu tambahkan sedikit air. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur.
  1. Masukkan potongan ayam. Beri merica, kaldu jamur, dan gula, kemudian aduk sampai ayam terbalut bumbu.
  1. Tuangkan santan secara perlahan sambil terus diaduk agar kuah tidak pecah. Tambahkan brown sugar dan sedikit garam sesuai selera.
  1. Masukkan bawang goreng serta kentang yang sudah dikupas dan dipotong dadu. Masak sampai kuah mendidih dan kentang menjadi empuk.
  1. Setelah itu, tuangkan susu evaporasi. Aduk perlahan dan masak kembali hingga kuah terasa gurih serta aromanya semakin harum.
  1. Siapkan mangkuk, kemudian masukkan bihun yang sudah diseduh atau direbus hingga lunak. Tambahkan kentang, ayam, dan bawang goreng.
  1. Siram dengan kuah kari panas hingga seluruh isian terendam. Koreksi rasa sebelum disajikan.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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