Hangat dan Menggugah Selera, Resep Bihun Kari Medan Ini Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com - Medan memiliki banyak kuliner khas dengan karakter rasa yang kuat. Salah satu sajian yang menarik untuk dicoba adalah bihun kari Medan, perpaduan bihun lembut, ayam, kentang, dan kuah kari yang kaya rempah.

Kuahnya terasa gurih, hangat, dan memiliki aroma rempah yang khas. Tambahan santan serta susu evaporasi membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy, sementara penggunaan cabai memberikan sensasi pedas yang menggugah selera.

Hidangan ini cocok disantap sebagai menu makan siang maupun makan malam. Saat cuaca sedang dingin, semangkuk bihun kari hangat tentu terasa semakin nikmat.

Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut resep bihun kari khas Medan yang bisa dibuat sendiri di rumah.