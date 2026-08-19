Resep Crispy Chicken Rice Bowl, Ayam Renyah dengan Scallion Oil yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Bosan dengan ayam goreng yang itu-itu saja? Crispy Chicken Rice Bowl bisa menjadi pilihan untuk mengubah ayam goreng sederhana menjadi menu yang lebih gurih, renyah, dan penuh aroma dengan tambahan scallion oil.

Resep ala @adelscooking ini cocok untuk menu makan siang maupun makan malam karena bahan-bahannya cukup sederhana. Potongan ayam yang dibumbui kemudian digoreng hingga crispy dan disajikan bersama nasi hangat serta scallion oil yang gurih dan harum.

Ayam crispy memang sudah enak disantap begitu saja, tetapi tambahan scallion oil membuat rasanya menjadi lebih kompleks. Perpaduan bawang, daun bawang, kecap asin, dan minyak wijen memberikan aroma yang harum sekaligus rasa gurih yang cocok dipadukan dengan nasi.

Penggunaan paha ayam juga membuat hasil akhirnya terasa lebih juicy dibandingkan jika menggunakan bagian dada. Sementara tepung tapioka membantu menciptakan lapisan luar yang renyah dan memberikan tekstur yang lebih menarik.

Bahan-Bahan

Bahan Marinasi Ayam

6 buah fillet paha ayam

2 sdt kecap asin

2 sdt kaldu jamur

½ sdt black pepper

½ sdt bubuk jahe

5-6 sdm tepung tapioka

Bahan Scallion Oil

½ buah bawang bombay

7 siung bawang merah

1 batang daun bawang

2 sdt kecap asin

1 sdt kaldu jamur

2 sdt minyak wijen

Siapkan juga nasi putih hangat sebagai dasar rice bowl. Jika ingin hidangan terasa lebih lengkap, kamu dapat menambahkan sayuran seperti selada, timun, atau acar sebagai pelengkap.

Cara Membuat Crispy Chicken Rice Bowl

1. Siapkan Ayam

Potong fillet paha ayam menjadi beberapa bagian sesuai ukuran yang diinginkan. Potongan ayam sebaiknya tidak terlalu tebal agar bumbu lebih mudah meresap dan bagian dalamnya dapat matang dengan sempurna.

Masukkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan kecap asin, kaldu jamur, black pepper, dan bubuk jahe. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terkena bumbu secara merata.

2. Diamkan Ayam

Setelah bumbu tercampur rata, diamkan ayam selama beberapa saat agar rasanya lebih meresap. Jika memiliki waktu lebih banyak, ayam dapat disimpan di dalam lemari pendingin sebelum digoreng.

Proses marinasi membantu membuat bagian dalam ayam lebih gurih. Jangan lupa keluarkan ayam dari lemari pendingin beberapa saat sebelum dimasak agar suhunya tidak terlalu dingin ketika masuk ke minyak.

3. Balur dengan Tepung Tapioka

Tambahkan tepung tapioka ke dalam ayam yang sudah dimarinasi. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi tepung secara merata.

Pastikan lapisan tepung tidak terlalu tipis karena bagian inilah yang akan menghasilkan tekstur crispy. Tepung tapioka juga membantu memberikan lapisan yang lebih renyah setelah ayam digoreng.

4. Goreng Ayam

Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup hingga benar-benar panas. Masukkan potongan ayam secara perlahan dan jangan memenuhi wajan agar suhu minyak tetap stabil.

Goreng ayam hingga bagian luarnya berwarna keemasan dan crispy. Pastikan bagian dalam ayam sudah matang sebelum diangkat, kemudian tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.

5. Siapkan Bahan Scallion Oil

Iris bawang bombay, bawang merah, dan daun bawang. Usahakan potongannya tidak terlalu besar agar lebih mudah disantap bersama ayam dan nasi.

Panaskan sedikit minyak, lalu masukkan bawang bombay dan bawang merah. Tumis hingga harum dan mulai layu sebelum menambahkan daun bawang.

6. Tambahkan Bumbu

Masukkan daun bawang ke dalam tumisan, kemudian tambahkan kecap asin dan kaldu jamur. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan aromanya semakin harum.

Terakhir, tambahkan minyak wijen. Minyak wijen sebaiknya tidak dimasak terlalu lama agar aroma khasnya tetap terasa ketika scallion oil disajikan.

7. Susun Rice Bowl

Siapkan semangkuk nasi putih hangat sebagai dasar. Potong ayam crispy menjadi ukuran yang lebih kecil jika diinginkan, kemudian tata di atas nasi.

Siram atau sendokkan scallion oil di atas ayam crispy. Pastikan bawang dan daun bawangnya ikut masuk ke dalam rice bowl agar setiap suapan mendapatkan rasa gurih dan aroma yang merata.

Salah satu hal penting untuk mendapatkan ayam crispy adalah memastikan minyak sudah cukup panas sebelum ayam dimasukkan. Jika minyak masih terlalu dingin, tepung akan menyerap lebih banyak minyak dan hasil akhirnya bisa menjadi kurang renyah.

Jangan memasukkan terlalu banyak ayam dalam satu waktu. Beri ruang di antara potongan ayam agar panas minyak dapat bekerja secara merata dan lapisan tepung bisa matang dengan baik.

Tumis bawang dengan api sedang hingga aromanya keluar dan warnanya mulai berubah. Jangan menggunakan api terlalu besar karena bawang dapat cepat gosong dan menghasilkan rasa pahit.

Minyak wijen bisa ditambahkan menjelang akhir proses memasak agar aromanya tetap kuat. Jika ingin rasa yang lebih pedas, tambahkan irisan cabai atau chili flakes sesuai selera.

Crispy Chicken Rice Bowl sebenarnya sudah cukup nikmat hanya dengan nasi dan scallion oil. Namun, tambahan sayuran segar dapat memberikan tekstur yang lebih seimbang sekaligus membuat tampilan rice bowl semakin menarik.

Timun, selada, wortel, atau acar dapat menjadi pilihan pelengkap yang sederhana. Kamu juga bisa menambahkan telur mata sapi jika ingin membuat rice bowl terasa lebih lengkap dan mengenyangkan.