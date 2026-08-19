Tak Perlu ke Lombok, Ini Resep Ayam Bakar Taliwang yang Lezat

Ayam Bakar Taliwang khas Lombok.
JawaPos.com – Ayam bakar Taliwang merupakan salah satu kuliner khas Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang terkenal dengan bumbu bercita rasa pedas, gurih, dan aromatik.
Hidangan ini umumnya menggunakan ayam kampung berukuran muda. Dagingnya yang relatif lebih padat berpadu dengan bumbu kaya rempah sehingga menghasilkan sajian yang menggugah selera.
Ayam Taliwang semakin nikmat jika disajikan bersama nasi putih hangat, plecing kangkung, dan sambal terasi.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep ayam bakar Taliwang yang dapat dicoba di rumah.
Belah ayam dari bagian belakang hingga dapat dibentangkan. Setelah itu, letakkan ayam dalam wadah dan lumuri dengan santan, garam, merica, serta kaldu ayam. Diamkan setidaknya selama 30 menit agar bumbu awal meresap.
Sambil menunggu ayam, siapkan bumbu. Potong cabai merah, cabai rawit, kencur, bawang merah, bawang putih, dan kemiri menjadi bagian yang lebih kecil.
Masukkan semua bahan tersebut ke dalam blender. Tambahkan terasi, sedikit minyak, dan air, kemudian haluskan sampai menjadi bumbu.
Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan, lalu tambahkan garam, kaldu jamur, dan merica. Tumis hingga bumbu matang dan minyak mulai terpisah dari bumbu.
Tuangkan santan, kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, matikan api dan masukkan tomat yang telah dipotong-potong.
Masak kembali bumbu selama kurang lebih lima menit sampai matang. Setelah selesai, sisihkan.
Lumuri permukaan ayam dengan sedikit minyak secara merata. Panggang ayam dalam oven selama sekitar 15 menit.
Keluarkan ayam dari oven, kemudian oleskan bumbu Taliwang secara merata ke seluruh permukaannya.
Panggang kembali selama 15 menit. Setelah itu, keluarkan dan olesi lagi dengan bumbu.
Masukkan ayam ke dalam oven untuk tahap pemanggangan terakhir selama sekitar 15 menit atau sampai ayam matang dan permukaannya tampak kecokelatan.
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Jawa Pos
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