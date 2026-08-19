Resep Brokoli Telur Keju Kukus, Menu Simpel yang Gurih dan Comforting

JawaPos.com - Bosan dengan brokoli yang hanya ditumis atau direbus sebagai pelengkap makanan? Coba olah menjadi Brokoli Telur Keju Kukus, menu sederhana yang memadukan sayuran, telur, dan mozzarella dalam satu hidangan.

Resep ala @adelscooking ini cocok untuk kamu yang ingin membuat makanan praktis dengan bahan yang mudah ditemukan. Tekstur brokoli yang lembut berpadu dengan telur yang gurih dan keju mozzarella yang meleleh sehingga menghasilkan menu sederhana yang tetap terasa spesial.

Brokoli memiliki rasa dan tekstur yang cukup khas sehingga terkadang membuat orang bosan jika cara mengolahnya selalu sama. Dengan tambahan telur dan mozzarella, sayuran ini bisa diubah menjadi hidangan yang lebih gurih dan memiliki tekstur yang menarik.

Proses memasaknya juga tidak membutuhkan banyak minyak karena menggunakan metode kukus. Hasilnya cocok disantap sebagai menu sarapan, lauk pendamping, atau makanan ringan yang cukup mengenyangkan.

Bahan-Bahan

1 buah brokoli

3 butir telur

2 sdt kaldu jamur

½ sdt garam

Keju mozzarella secukupnya

Chili oil secukupnya

Jumlah mozzarella dan chili oil bisa disesuaikan dengan selera. Jika ingin rasa yang lebih creamy dan cheesy, tambahkan mozzarella sedikit lebih banyak pada bagian atas.

Cara Membuat Brokoli Telur Keju Kukus

1. Siapkan Brokoli

Cuci brokoli hingga bersih di bawah air mengalir. Potong brokoli menjadi kuntum-kuntum kecil agar lebih mudah dimakan dan cepat matang ketika dikukus.

Jika ingin tekstur brokoli lebih lembut, kamu dapat merebusnya sebentar sebelum masuk ke tahap pengukusan. Namun, brokoli juga bisa langsung digunakan setelah dicuci dan ditiriskan.

2. Siapkan Campuran Telur

Pecahkan tiga butir telur ke dalam wadah. Tambahkan kaldu jamur dan garam, kemudian kocok hingga semua bumbu tercampur rata.

Pastikan bumbu tersebar dengan baik agar rasa telur tidak hambar. Campuran telur inilah yang nantinya akan menjadi bagian lembut dan gurih dari hidangan.

3. Susun Brokoli

Siapkan wadah tahan panas yang cukup untuk menampung brokoli dan telur. Masukkan kuntum brokoli ke dalam wadah, kemudian susun agar tidak terlalu menumpuk.

Tuangkan campuran telur secara perlahan ke atas brokoli. Pastikan telur masuk ke sela-sela kuntum brokoli agar seluruh bagian dapat menyatu ketika dikukus.

4. Kukus Hingga Matang

Panaskan kukusan terlebih dahulu hingga airnya mendidih. Masukkan wadah berisi brokoli dan telur, kemudian kukus hingga telur matang dan teksturnya sudah cukup set.

Gunakan api sedang agar telur matang secara merata. Hindari membuka tutup kukusan terlalu sering karena perubahan suhu dapat membuat proses memasak menjadi lebih lama.

5. Tambahkan Mozzarella

Setelah telur hampir matang, tambahkan keju mozzarella di atas permukaan brokoli. Lanjutkan mengukus hingga mozzarella meleleh dan menutupi bagian atas hidangan.

Keju yang meleleh akan memberikan rasa gurih dan tekstur creamy. Jika ingin permukaan keju sedikit lebih kecokelatan, hidangan dapat dipanggang sebentar setelah proses kukus selesai.

6. Beri Chili Oil

Setelah matang, keluarkan wadah dari kukusan dengan hati-hati. Tambahkan chili oil secukupnya di atas permukaan sebagai sentuhan akhir.

Chili oil memberikan rasa pedas dan aroma yang lebih kuat sehingga hidangan terasa semakin nikmat. Jika akan disajikan untuk anak-anak, bagian ini bisa dikurangi atau dilewati.

7. Sajikan

Diamkan sebentar sebelum dipotong agar teksturnya lebih stabil. Setelah itu, sajikan Brokoli Telur Keju Kukus dalam keadaan hangat.

Potong menjadi beberapa bagian sesuai selera. Nikmati langsung sebagai menu sarapan atau sajikan bersama nasi dan lauk lainnya.

Jangan memasak brokoli terlalu lama jika ingin teksturnya masih sedikit renyah. Brokoli yang terlalu lama dimasak dapat menjadi terlalu lembek dan kehilangan tekstur khasnya.

Potong brokoli dalam ukuran yang kurang lebih sama agar tingkat kematangannya lebih merata. Kuntum yang terlalu besar dapat membuat bagian dalamnya membutuhkan waktu lebih lama untuk matang.

Mozzarella menjadi salah satu bahan yang membuat menu ini terasa lebih menarik. Gunakan mozzarella yang mudah meleleh agar permukaannya dapat menyatu dengan telur dan brokoli.

Jumlah keju juga dapat disesuaikan dengan selera. Jika ingin versi yang lebih ringan, gunakan secukupnya sebagai topping tanpa perlu menutupi seluruh permukaan.

Perpaduan telur, brokoli, dan keju membuat hidangan ini cukup mudah diterima oleh anak-anak yang mungkin kurang menyukai sayuran. Tekstur lembut dari telur dan keju dapat membuat rasa brokoli terasa lebih ringan.

Untuk versi anak, sebaiknya chili oil tidak ditambahkan. Kamu juga dapat memotong brokoli menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dikunyah dan disantap.

Brokoli Telur Keju Kukus bisa menjadi alternatif ketika ingin membuat lauk sederhana tanpa banyak proses. Bahan-bahannya juga cukup mudah ditemukan sehingga cocok dijadikan menu dadakan di rumah.