Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Pecel Lele Khas Lamongan yang Gurih dan Nikmat

Resep Pecel Lele Khas Lamongan yang Bikin Ketagihan
JawaPos.com - Pecel lele merupakan salah satu hidangan sederhana yang begitu populer di Indonesia. Perpaduan ikan lele yang digoreng hingga garing dengan sambal bercita rasa pedas dan gurih membuat menu ini selalu menggugah selera.
Salah satu yang paling dikenal adalah pecel lele khas Lamongan. Ciri khasnya terletak pada sambal yang memiliki rasa pedas, gurih, dan aroma terasi yang kuat.
Tidak harus selalu membeli di warung, pecel lele ala Lamongan juga bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan langkah memasaknya pun tidak terlalu rumit.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep pecel lele khas Lamongan yang bisa menjadi pilihan menu makan bersama keluarga.
Potong bawang putih dan jahe, kemudian masukkan ke dalam blender. Tambahkan kunyit, lada putih, ketumbar, garam, penyedap, dan air.
Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu marinasi yang lembut.
Bersihkan ikan lele, kemudian buat beberapa sayatan pada bagian tubuhnya agar bumbu lebih mudah meresap.
Masukkan lele ke dalam wadah, tuangkan bumbu marinasi, lalu aduk hingga seluruh permukaan ikan terlapisi. Diamkan sekitar 10 menit.
Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup. Setelah panas, masukkan ikan lele dan goreng sampai matang serta bagian luarnya terlihat garing.
Angkat kemudian tiriskan. Selanjutnya, goreng tempe dan tahu hingga matang dan berwarna kecokelatan.
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Jawa Pos
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