Menu Hangat untuk Keluarga, Begini Cara Membuat Sup Bakso Lohua Ayam

JawaPos.com - Sup bakso lohua ayam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang cocok disantap ketika cuaca sedang dingin atau berubah-ubah. Kuahnya yang gurih dipadukan dengan bakso ayam bertekstur lembut membuat hidangan ini terasa semakin nikmat.

Selain mudah dibuat, resep ini menggunakan berbagai bahan seperti ayam, wortel, jamur kuping, kol, dan sohun. Kombinasi tersebut membuat satu mangkuk sup terasa lebih lengkap dan mengenyangkan.

Cara membuatnya pun cukup sederhana. Kamu hanya perlu menyiapkan adonan bakso, membuat kuah gurih, kemudian memasak keduanya hingga matang.

Resep berikut dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.