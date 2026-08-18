Menu Hangat untuk Keluarga, Begini Cara Membuat Sup Bakso Lohua Ayam

Resep Sup Bakso Lohua Ayam yang Sehat dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com - Sup bakso lohua ayam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang cocok disantap ketika cuaca sedang dingin atau berubah-ubah. Kuahnya yang gurih dipadukan dengan bakso ayam bertekstur lembut membuat hidangan ini terasa semakin nikmat.
Selain mudah dibuat, resep ini menggunakan berbagai bahan seperti ayam, wortel, jamur kuping, kol, dan sohun. Kombinasi tersebut membuat satu mangkuk sup terasa lebih lengkap dan mengenyangkan.
Cara membuatnya pun cukup sederhana. Kamu hanya perlu menyiapkan adonan bakso, membuat kuah gurih, kemudian memasak keduanya hingga matang.
Resep berikut dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.
Sup bakso lohua ayam siap dinikmati selagi hangat. Rasanya yang gurih dengan bakso ayam, sayuran, jamur, dan sohun membuatnya cocok menjadi menu makan bersama keluarga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!