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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 05.28 WIB

Menu Hangat untuk Keluarga, Begini Cara Membuat Sup Bakso Lohua Ayam

Resep Sup Bakso Lohua Ayam yang Sehat dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Sup Bakso Lohua Ayam yang Sehat dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com - Sup bakso lohua ayam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang cocok disantap ketika cuaca sedang dingin atau berubah-ubah. Kuahnya yang gurih dipadukan dengan bakso ayam bertekstur lembut membuat hidangan ini terasa semakin nikmat.

Selain mudah dibuat, resep ini menggunakan berbagai bahan seperti ayam, wortel, jamur kuping, kol, dan sohun. Kombinasi tersebut membuat satu mangkuk sup terasa lebih lengkap dan mengenyangkan.

Cara membuatnya pun cukup sederhana. Kamu hanya perlu menyiapkan adonan bakso, membuat kuah gurih, kemudian memasak keduanya hingga matang.

Resep berikut dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan adonan bakso

  • 350 gram paha ayam filet
  • 2 siung bawang putih
  • 1 sdm bawang merah goreng
  • 1 putih telur
  • 1½ sdt garam
  • ⅛ sdt merica
  • 1 sdm gula pasir
  • 1½ sdt kaldu jamur
  • ½ sdm saus tiram
  • 1 sdt minyak wijen
  • 100 gram sohun yang telah direndam
  • 60 gram wortel
  • 100 gram jamur kuping

Bahan kuah

  • 3 siung bawang putih
  • 2 batang seledri
  • 1 batang daun bawang
  • 1 sdm minyak
  • 4 lembar kol
  • 1 buah wortel
  • 100 gram jamur kuping
  • 2 iris jahe, bila suka
  • 2 sdt garam
  • 2 sdt kaldu ayam bubuk
  • 2 sdt gula pasir
  • ¼ sdt merica
  • 1,5 liter air

Cara membuat

  1. Geprek bawang putih dan jahe. Potong-potong kol, kemudian sisihkan.
  2. Panaskan sedikit minyak di dalam panci. Tumis bawang putih dan jahe sampai harum, lalu masukkan kol dan aduk kembali.
  3. Tuangkan air dan masukkan wortel yang telah dipotong. Masak sampai mendidih, kemudian kecilkan api.
  4. Untuk membuat adonan bakso, masukkan ayam, bawang putih, garam, merica, gula, kaldu jamur, bawang merah goreng, saus tiram, minyak wijen, dan putih telur ke dalam blender. Proses sampai adonan menjadi lembut dan lengket.
  5. Pindahkan adonan ayam ke wadah. Haluskan wortel menggunakan blender, lalu campurkan ke dalam adonan.
  6. Haluskan jamur kuping, kemudian masukkan ke adonan. Potong atau gunting sohun menjadi bagian lebih pendek dan campurkan.
  7. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata. Ambil adonan secukupnya, bentuk menjadi bulatan bakso, kemudian masukkan langsung ke dalam kuah yang sedang dimasak.
  8. Masak bakso hingga matang dan mengapung. Setelah itu, masukkan garam, kaldu ayam bubuk, gula, serta merica sesuai takaran.
  9. Tambahkan daun bawang, seledri, dan jamur kuping. Masak sebentar hingga seluruh bahan matang.
  10. Matikan api dan tuangkan sup bakso lohua ayam ke dalam mangkuk.

Sup bakso lohua ayam siap dinikmati selagi hangat. Rasanya yang gurih dengan bakso ayam, sayuran, jamur, dan sohun membuatnya cocok menjadi menu makan bersama keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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