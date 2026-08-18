Resep Tahu Isi Ayam Udang Saus Lada Hitam, Juicy dan Gurih untuk Lauk atau Camilan

JawaPos.com - Bosan dengan olahan tahu yang itu-itu saja? Tahu Isi Ayam Udang Saus Lada Hitam bisa menjadi pilihan menarik karena memadukan tahu dengan isian ayam dan udang yang gurih serta juicy.

Resep ala @namichilie ini menggunakan dua sumber protein sekaligus, yaitu paha ayam dan udang. Setelah dimasak, isian terasa lembut dan juicy, sementara saus lada hitam memberikan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma yang semakin menggugah selera.

Tahu memang sudah lezat jika hanya digoreng atau ditumis, tetapi menambahkan isian ayam dan udang membuat teksturnya menjadi lebih menarik. Bagian luar tahu terasa lembut dengan rasa gurih, sedangkan bagian dalamnya memiliki tekstur padat namun tetap juicy.

Tambahan saus lada hitam juga membuat hidangan ini terasa lebih spesial. Rasa lada yang nendang berpadu dengan gurihnya ayam dan udang sehingga cocok disantap bersama nasi maupun sebagai camilan.

Bahan-Bahan

Bahan Tahu Isi

Tahu kulit secukupnya

150 gram paha ayam fillet

100 gram udang kupas, cincang

40 gram tepung kentang atau tepung tapioka

1 siung bawang putih, haluskan

1 sdm saus tiram

½ sdt garam

½ sdt gula

Daun bawang secukupnya

Bahan Saus Lada Hitam

Saus lada hitam secukupnya

Air secukupnya

Paprika atau cabai secukupnya

Jumlah saus dan paprika dapat disesuaikan dengan selera. Jika menyukai rasa yang lebih pedas, paprika dapat diganti atau dikombinasikan dengan cabai.

Cara Membuat Tahu Isi Ayam Udang

1. Siapkan Tahu

Gunakan tahu kulit yang bagian luarnya sudah cukup kokoh. Buat lubang pada salah satu sisi tahu dengan hati-hati agar bagian kulitnya tidak robek.

Keruk sedikit bagian dalam tahu untuk memberikan ruang bagi isian ayam dan udang. Sisihkan tahu yang sudah disiapkan sambil membuat adonan isian.

2. Buat Adonan Isian

Haluskan paha ayam fillet menggunakan chopper atau food processor. Setelah itu, masukkan udang kupas yang sudah dicincang agar tekstur udang tetap sedikit terasa ketika disantap.

Tambahkan tepung kentang atau tepung tapioka, bawang putih halus, saus tiram, garam, gula, dan daun bawang. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan menjadi adonan yang mudah dibentuk.

3. Isi Tahu

Ambil adonan ayam dan udang secukupnya. Masukkan adonan ke dalam tahu kulit yang sudah dilubangi, kemudian tekan perlahan agar isian memenuhi bagian dalam tahu.

Jangan mengisi tahu terlalu penuh karena adonan dapat sedikit mengembang ketika dimasak. Ratakan bagian atasnya agar isian terlihat rapi dan matang secara merata.

4. Masak Tahu

Masak tahu isi menggunakan metode yang diinginkan hingga bagian isian benar-benar matang. Kamu bisa mengukusnya terlebih dahulu agar bagian dalam matang dengan lebih merata sebelum dilanjutkan dengan proses memasak lainnya.

Jika ingin mendapatkan bagian luar yang lebih kecokelatan, tahu bisa dipanaskan kembali menggunakan sedikit minyak. Pastikan api tidak terlalu besar agar bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalam belum matang.

5. Buat Saus Lada Hitam

Siapkan wajan, kemudian masukkan saus lada hitam dan sedikit air. Aduk hingga saus mulai panas dan teksturnya menjadi lebih cair serta mudah melapisi tahu.

Tambahkan paprika atau cabai yang sudah dipotong sesuai selera. Masak sebentar hingga sayuran mulai layu tetapi masih memiliki sedikit tekstur.

6. Campurkan Tahu dan Saus

Masukkan tahu isi ayam udang yang sudah matang ke dalam wajan berisi saus lada hitam. Aduk perlahan agar seluruh permukaan tahu terlapisi saus tanpa membuat bagian isian terlepas.

Masak beberapa saat hingga saus meresap ke bagian luar tahu. Setelah aroma lada hitam semakin keluar, matikan api dan pindahkan ke piring saji.

Penggunaan paha ayam menjadi salah satu kunci agar isian tahu tidak mudah kering. Bagian ini memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan dada ayam sehingga teksturnya cenderung lebih juicy setelah dimasak.

Jangan memasak tahu dengan api terlalu besar dalam waktu lama. Panas yang berlebihan dapat membuat bagian luar cepat kering sementara tekstur isian menjadi terlalu padat.

Udang juga sebaiknya tidak dihaluskan terlalu lama jika ingin mendapatkan tekstur yang masih terasa. Cukup cincang atau proses sebentar agar rasa dan tekstur udangnya tetap muncul di antara adonan ayam.

Tahu Isi Ayam Udang Saus Lada Hitam cukup fleksibel untuk disajikan dalam berbagai kesempatan. Dengan nasi putih hangat, hidangan ini bisa menjadi lauk yang gurih dan mengenyangkan untuk makan siang atau makan malam.

Sementara itu, jika dibuat dalam ukuran lebih kecil, tahu isi ini juga cocok dijadikan camilan. Sajikan bersama saus lada hitam tambahan atau saus cabai jika ingin rasa yang lebih pedas.

Paprika dalam saus memberikan rasa manis sekaligus tekstur yang lebih segar. Jika tidak memiliki paprika, kamu bisa menggunakan cabai merah atau cabai hijau sesuai bahan yang tersedia.