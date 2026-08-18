Resep Garlic Cheese Bread Jagung, Roti Gurih dan Cheesy yang Praktis

JawaPos.com - Punya stok roti tawar di rumah dan ingin mengolahnya menjadi camilan yang lebih menarik? Garlic Cheese Bread Jagung bisa menjadi pilihan praktis dengan perpaduan butter, parsley, keju, dan jagung manis yang gurih.

Resep ala @luvyfarentikaa ini tidak membutuhkan banyak bahan maupun teknik memasak yang rumit. Roti cukup diberi olesan butter berbumbu, ditambahkan keju dan jagung, lalu dipanggang hingga bagian atasnya matang dan aromanya harum.

Roti tawar memang sering menjadi pilihan untuk sarapan atau camilan cepat, tetapi rasanya bisa terasa membosankan jika hanya disantap dengan selai. Dengan tambahan butter, bawang putih, keju, dan jagung, roti sederhana bisa berubah menjadi camilan gurih dengan aroma yang menggugah selera.

Tekstur bagian luarnya akan terasa lebih renyah setelah dipanggang, sementara bagian dalamnya tetap lembut. Keju yang meleleh juga memberikan rasa creamy dan gurih yang membuat roti ini cocok dinikmati selagi hangat.

Bahan-Bahan

Roti tawar secukupnya

2 sdm butter

1 sdt parsley

Sejumput garam

Sejumput lada bubuk

Jagung matang secukupnya

Keju secukupnya

Jumlah roti, jagung, dan keju dapat disesuaikan dengan porsi yang ingin dibuat. Jika ingin rasa yang lebih cheesy, tambahkan keju lebih banyak pada bagian atas roti.

Cara Membuat Garlic Cheese Bread Jagung

1. Siapkan Roti

Gunakan roti tawar sebagai bahan dasar. Letakkan beberapa lembar roti di atas loyang yang sudah dialasi baking paper agar lebih mudah diangkat setelah dipanggang.

Kamu bisa menggunakan roti tawar putih maupun roti gandum sesuai selera. Jika ingin hasil akhir yang lebih renyah, pilih roti yang teksturnya cukup padat dan tidak terlalu tebal.

2. Buat Olesan Butter

Masukkan butter ke dalam wadah, kemudian tambahkan parsley, garam, dan lada bubuk. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan menghasilkan olesan yang harum.

Agar lebih sesuai dengan konsep garlic cheese bread, kamu juga bisa menambahkan bawang putih cincang atau bawang putih bubuk ke dalam campuran butter. Bawang putih akan memberikan aroma gurih yang lebih kuat saat roti dipanggang.

3. Oleskan Butter

Oleskan campuran butter secara merata di atas permukaan roti. Jangan terlalu tipis agar rasa butter tetap terasa setelah roti matang.

Pastikan bagian pinggir roti juga mendapatkan sedikit olesan. Butter yang terkena panas akan membantu menghasilkan permukaan roti yang lebih harum dan kecokelatan.

4. Tambahkan Jagung

Taburkan jagung yang sudah dimasak di atas permukaan roti. Sebarkan secara merata agar setiap bagian roti mendapatkan rasa manis alami dari jagung.

Pastikan jagung tidak terlalu basah sebelum digunakan. Jagung yang terlalu banyak mengandung air dapat membuat permukaan roti menjadi kurang renyah saat dipanggang.

5. Tambahkan Keju

Taburkan keju di atas jagung sesuai selera. Gunakan jenis keju yang mudah meleleh agar topping dapat menyatu dengan jagung dan roti ketika dipanggang.

Mozzarella bisa digunakan jika ingin mendapatkan tekstur keju yang stretchy. Sementara itu, cheddar dapat menjadi pilihan jika ingin rasa keju yang lebih gurih dan kuat.

6. Panggang

Panaskan oven terlebih dahulu, kemudian masukkan loyang berisi roti. Panggang menggunakan api atas dan bawah pada suhu 170°C selama sekitar 20 menit.

Perhatikan kondisi roti menjelang akhir waktu pemanggangan karena setiap oven memiliki karakteristik panas yang berbeda. Angkat ketika permukaan roti sudah matang, keju meleleh, dan bagian tepinya mulai berwarna keemasan.

7. Sajikan

Keluarkan roti dari oven dan diamkan selama beberapa menit. Sajikan selagi hangat agar aroma butter dan keju masih terasa maksimal.

Potong roti menjadi beberapa bagian jika ingin menyajikannya sebagai camilan bersama. Garlic Cheese Bread Jagung juga bisa langsung disantap tanpa tambahan saus karena rasanya sudah gurih dan cheesy.

Gunakan butter secukupnya dan jangan menambahkan jagung terlalu banyak. Topping yang berlebihan dapat membuat permukaan roti lebih lembap sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi renyah.

Pastikan oven sudah panas sebelum roti dimasukkan. Suhu yang stabil sejak awal membantu roti matang lebih merata dan membuat bagian luarnya mendapatkan tekstur yang lebih garing.

Jagung bukan satu-satunya topping yang bisa digunakan untuk resep ini. Kamu dapat menambahkan smoked beef, sosis, jamur, paprika, atau potongan ayam untuk membuatnya lebih mengenyangkan.

Jika menyukai rasa pedas, tambahkan chili flakes atau sedikit saus sambal sebelum dipanggang. Untuk rasa yang lebih creamy, campurkan sedikit mayonnaise ke dalam olesan butter.

Garlic Cheese Bread Jagung dapat disajikan sebagai menu sarapan praktis karena proses pembuatannya cukup sederhana. Roti, keju, dan jagung juga membuat hidangan ini terasa lebih lengkap dibandingkan roti tawar biasa.

Selain sarapan, menu ini cocok dijadikan camilan sore atau teman menonton film. Buat dalam jumlah beberapa lembar sekaligus agar bisa dinikmati bersama keluarga.