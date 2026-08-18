Bikin Nagih! Begini Resep Sawi Gulung Ayam Kukus yang Lezat dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Sawi gulung ayam bisa menjadi pilihan menarik bagi kamu yang ingin menyajikan makanan lezat dengan bahan-bahan yang relatif sederhana. Perpaduan ayam cincang, sayuran, dan sawi putih menghasilkan hidangan yang gurih sekaligus mengenyangkan.

Hidangan ini juga dapat menjadi alternatif menu bagi orang yang sedang berusaha menerapkan pola makan lebih sehat. Cara memasaknya dengan dikukus membuat sawi gulung ayam terasa lebih ringan dibandingkan hidangan yang digoreng.

Dilansir dari kanal YouTube Dapurumi, berikut bahan dan cara membuat sawi gulung ayam dengan saus pedas manis.

Bahan Sawi Gulung Ayam 350 gram ayam cincang

1 butir telur

2 siung bawang putih, haluskan

1 sdt garam

1 sdt kaldu bubuk atau kaldu jamur

2 sdt gula pasir

½ sdt merica bubuk

1 sdm kecap asin

1 sdm minyak wijen

50 gram wortel, parut atau serut

50 gram labu siam, parut atau serut

Daun bawang secukupnya, iris

2 sdm tepung tapioka

14–16 lembar daun sawi putih Bahan Saus Pedas Manis Minyak goreng secukupnya

2 siung bawang putih

5 cabai rawit

2 cabai keriting

200 ml air

½ sdt garam

½ sdt kaldu bubuk atau kaldu jamur

1 sdt gula pasir

2 sdm saus sambal

2 sdt tepung maizena, larutkan dengan sedikit air Cara Membuat 1. Buat adonan ayam

Masukkan ayam cincang ke dalam wadah, kemudian tambahkan telur, bawang putih, garam, kaldu, merica, gula, kecap asin, dan minyak wijen. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.

Selanjutnya, masukkan wortel, labu siam, daun bawang, serta tepung tapioka. Aduk kembali hingga semua bahan menyatu dengan baik.

2. Siapkan daun sawi

Potong bagian pangkal sawi putih yang keras. Setelah itu, kukus daun sawi selama kurang lebih 3–5 menit sampai teksturnya cukup lunak dan mudah dilipat.

3. Gulung adonan