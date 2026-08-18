Bikin Nagih! Begini Resep Sawi Gulung Ayam Kukus yang Lezat dan Mengenyangkan

Resep Sawi Gulung Ayam yang Cocok Jadi Menu Diet
JawaPos.com - Sawi gulung ayam bisa menjadi pilihan menarik bagi kamu yang ingin menyajikan makanan lezat dengan bahan-bahan yang relatif sederhana. Perpaduan ayam cincang, sayuran, dan sawi putih menghasilkan hidangan yang gurih sekaligus mengenyangkan.
Hidangan ini juga dapat menjadi alternatif menu bagi orang yang sedang berusaha menerapkan pola makan lebih sehat. Cara memasaknya dengan dikukus membuat sawi gulung ayam terasa lebih ringan dibandingkan hidangan yang digoreng.
Dilansir dari kanal YouTube Dapurumi, berikut bahan dan cara membuat sawi gulung ayam dengan saus pedas manis.
1. Buat adonan ayam
Masukkan ayam cincang ke dalam wadah, kemudian tambahkan telur, bawang putih, garam, kaldu, merica, gula, kecap asin, dan minyak wijen. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.
Selanjutnya, masukkan wortel, labu siam, daun bawang, serta tepung tapioka. Aduk kembali hingga semua bahan menyatu dengan baik.
2. Siapkan daun sawi
Potong bagian pangkal sawi putih yang keras. Setelah itu, kukus daun sawi selama kurang lebih 3–5 menit sampai teksturnya cukup lunak dan mudah dilipat.
3. Gulung adonan
Ambil selembar sawi yang sudah layu, kemudian letakkan secukupnya adonan ayam di bagian tengah. Lipat sisi kanan dan kiri daun, lalu gulung hingga adonan tertutup dengan rapi.
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Jawa Pos
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