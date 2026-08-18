Tak Perlu Ribet, Begini Resep Sup Daging Kacang Merah yang Gurih dan Nikmat

JawaPos.com – Menikmati makanan berkuah hangat menjadi pilihan yang pas ketika cuaca sedang dingin atau hujan. Salah satu menu yang bisa dibuat di rumah adalah sup daging kacang merah.

Hidangan ini menggabungkan potongan daging sapi yang gurih dengan kacang merah bertekstur lembut. Perpaduan tersebut menghasilkan kuah yang kaya rasa sekaligus cukup mengenyangkan.

Selain nikmat, daging sapi dan kacang merah juga dikenal sebagai bahan pangan yang menyediakan sejumlah zat gizi, termasuk protein dan zat besi. Menu ini dapat disajikan sebagai hidangan makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sup daging kacang merah yang bisa menjadi pilihan comfort food di rumah.