Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.14 WIB

Tak Perlu Ribet, Begini Resep Sup Daging Kacang Merah yang Gurih dan Nikmat

Resep Sup Daging Kacang Merah yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Sup Daging Kacang Merah yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Menikmati makanan berkuah hangat menjadi pilihan yang pas ketika cuaca sedang dingin atau hujan. Salah satu menu yang bisa dibuat di rumah adalah sup daging kacang merah.

Hidangan ini menggabungkan potongan daging sapi yang gurih dengan kacang merah bertekstur lembut. Perpaduan tersebut menghasilkan kuah yang kaya rasa sekaligus cukup mengenyangkan.

Selain nikmat, daging sapi dan kacang merah juga dikenal sebagai bahan pangan yang menyediakan sejumlah zat gizi, termasuk protein dan zat besi. Menu ini dapat disajikan sebagai hidangan makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sup daging kacang merah yang bisa menjadi pilihan comfort food di rumah.

Bahan-bahan

  • 500 gram daging sapi bagian sengkel
  • 350 gram kacang merah
  • 7 siung bawang merah
  • 2–3 sendok makan minyak
  • 5 batang seledri
  • 2 batang daun bawang
  • 1,5 liter air
  • 1 sendok teh garam
  • 1½ sendok makan kaldu bubuk

Bumbu yang Dihaluskan

  • 5 siung bawang putih
  • 1 sendok teh lada putih butiran
  • ¾ butir pala
  • 3 butir cengkeh
  • 1 sendok makan minyak
  • 1 sendok makan air

Bahan Sambal Kecap Tomat

  • ½ buah tomat merah
  • ½ buah tomat hijau
  • 8 buah cabai rawit merah
  • 20 buah cabai rawit hijau
  • 2 siung bawang putih
  • 1 buah jeruk limau
  • 3–4 sendok makan kecap manis

Pelengkap

  • Nasi putih

Cara Membuat

  1. Iris bawang merah. Sementara itu, masukkan bawang putih, lada putih, pala, cengkeh, minyak, dan air ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu.
  2. Potong daging sapi sesuai selera. Panaskan minyak, kemudian tumis bawang merah sampai warnanya berubah kecokelatan.
  3. Masukkan bumbu halus ke dalam tumisan. Masak sampai aromanya harum dan kandungan airnya berkurang.
  4. Tambahkan potongan daging sapi. Aduk dan tumis sebentar agar bumbu meresap ke permukaan daging.
  5. Tuangkan sebagian air, kemudian masukkan kacang merah, garam, kaldu bubuk, serta sebagian daun seledri.
  6. Masak menggunakan panci presto selama kurang lebih 20 menit. Setelah api dimatikan, diamkan selama sekitar 30 menit sebelum panci dibuka.
  7. Keluarkan seledri yang sudah dimasak. Tambahkan sisa air, lalu masukkan irisan daun bawang dan seledri. Masak kembali sebentar hingga semua bahan matang dan kuah terasa lebih menyatu.

Cara Membuat Sambal Kecap Tomat

  1. Masukkan tomat merah, tomat hijau, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau ke dalam food chopper. Cincang atau haluskan secara kasar.
  2. Pindahkan campuran tersebut ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang sudah dimemarkan, perasan jeruk limau, serta kecap manis.
  3. Aduk sambal sampai seluruh bahan tercampur rata.

Sup daging kacang merah kini siap disajikan. Tuangkan sup ke dalam mangkuk dan nikmati bersama nasi putih serta sambal kecap tomat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cuma Pakai Bumbu Rumahan, Oseng Tongkol Kemangi Ini Dijamin Bikin Nambah Nasi - Image
Kuliner

Cuma Pakai Bumbu Rumahan, Oseng Tongkol Kemangi Ini Dijamin Bikin Nambah Nasi

Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.04 WIB

Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Oseng Peda Kecap Pete Ini Rasanya Nendang - Image
Kuliner

Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Oseng Peda Kecap Pete Ini Rasanya Nendang

Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.06 WIB

Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Soun Goreng Baso Sapi Ini Mudah Dipraktikkan - Image
Kuliner

Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Soun Goreng Baso Sapi Ini Mudah Dipraktikkan

Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.54 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore