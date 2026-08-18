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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.04 WIB

Cuma Pakai Bumbu Rumahan, Oseng Tongkol Kemangi Ini Dijamin Bikin Nambah Nasi

Resep Oseng Tongkol Kemangi yang Enak dan Bikin Nambah Nasi. (YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com - Oseng tongkol kemangi bisa menjadi pilihan tepat ketika ingin menyajikan lauk rumahan yang sederhana tetapi tetap kaya rasa. Perpaduan ikan tongkol yang gurih dengan aroma khas kemangi membuat hidangan ini semakin menggoda.

Bumbu yang digunakan juga cukup mudah ditemukan. Rasa pedas dari cabai berpadu dengan gurihnya ikan dan harumnya rempah sehingga cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Menu ini bisa disajikan untuk makan siang maupun makan malam. Cara memasaknya pun tidak terlalu rumit sehingga cocok bagi kamu yang ingin membuat lauk lezat tanpa membutuhkan banyak waktu.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel , Berikut bahan dan langkah memasak oseng tongkol kemangi yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan

  • 2 ekor atau sekitar 750 gram ikan tongkol segar
  • 1 ikat daun kemangi
  • 200 ml air
  • 20 gram lengkuas
  • 4 lembar daun salam
  • 4 lembar daun jeruk purut
  • 100 gram tomat merah
  • 2 sdt garam
  • 2 sdt gula pasir
  • 2 sdt kaldu jamur
  • Minyak secukupnya untuk menumis

Bumbu yang Dihaluskan

  • 100 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 2 batang serai
  • 20 gram jahe
  • 50 gram cabai merah besar
  • 50 gram cabai keriting merah
  • 25 gram cabai rawit merah

Cara Membuat

  1. Kukus ikan tongkol sampai matang. Setelah dingin, bersihkan dari duri dan suwir dagingnya. Sisihkan terlebih dahulu.
  2. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai keriting, cabai rawit, jahe, serai, dan sedikit air ke dalam blender. Haluskan hingga menjadi bumbu.
  3. Panaskan minyak di wajan, kemudian tumis bumbu halus. Tambahkan garam dan masak sambil terus diaduk sampai aromanya harum.
  4. Masukkan lengkuas yang telah dimemarkan, daun salam, serta daun jeruk. Aduk kembali agar aroma rempah keluar.
  5. Tambahkan gula pasir dan kaldu jamur. Masak hingga bumbu benar-benar matang.
  6. Tuangkan air, lalu masukkan tomat yang sudah dipotong. Aduk sampai seluruh bahan tercampur.
  7. Masukkan ikan tongkol yang telah disuwir. Aduk perlahan supaya ikan tidak terlalu hancur dan bumbu meresap dengan baik.
  8. Terakhir, masukkan daun kemangi. Masak sebentar hingga kemangi layu dan aromanya keluar.
  9. Koreksi rasa. Jika sudah sesuai, matikan kompor dan pindahkan masakan ke piring saji.

Oseng tongkol kemangi siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Rasa pedas, gurih, dan aroma kemangi yang khas membuat lauk sederhana ini cocok menjadi menu keluarga sehari-hari.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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