Cuma Pakai Bumbu Rumahan, Oseng Tongkol Kemangi Ini Dijamin Bikin Nambah Nasi

Resep Oseng Tongkol Kemangi yang Enak dan Bikin Nambah Nasi. (YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com - Oseng tongkol kemangi bisa menjadi pilihan tepat ketika ingin menyajikan lauk rumahan yang sederhana tetapi tetap kaya rasa. Perpaduan ikan tongkol yang gurih dengan aroma khas kemangi membuat hidangan ini semakin menggoda.

Bumbu yang digunakan juga cukup mudah ditemukan. Rasa pedas dari cabai berpadu dengan gurihnya ikan dan harumnya rempah sehingga cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Menu ini bisa disajikan untuk makan siang maupun makan malam. Cara memasaknya pun tidak terlalu rumit sehingga cocok bagi kamu yang ingin membuat lauk lezat tanpa membutuhkan banyak waktu.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel , Berikut bahan dan langkah memasak oseng tongkol kemangi yang bisa dicoba di rumah.