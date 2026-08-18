Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Soun Goreng Baso Sapi Ini Mudah Dipraktikkan

Resep Soun Goreng Baso Sapi yang Cocok Jadi Menu Sehari-hari. (YouTube Ade Koerniawan )
JawaPos.com - Soun goreng bisa menjadi pilihan ketika ingin menyajikan makanan rumahan yang praktis tetapi tetap menggugah selera. Hidangan ini juga cukup fleksibel karena dapat dipadukan dengan berbagai bahan sesuai selera.
Salah satu kreasi yang layak dicoba adalah soun goreng dengan baso sapi. Perpaduan soun yang lembut dan kenyal dengan potongan baso sapi menghadirkan rasa gurih yang nikmat. Tambahan kecap manis dan saus tiram membuat cita rasanya semakin kaya.
Menu ini cocok disantap sebagai hidangan utama maupun camilan berat. Cara membuatnya pun tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, Berikut bahan dan langkah pembuatannya yang bisa kamu coba di rumah.
1. Siapkan bahan utama
Rebus soun hingga cukup lunak, kemudian tiriskan. Potong-potong baso sapi sesuai selera. Setelah itu, iris bawang putih, cabai merah besar, dan daun bawang.
2. Tumis bumbu
Panaskan sedikit minyak di wajan. Masukkan bawang putih dan cabai yang sudah diiris, kemudian tumis hingga aromanya harum dan bumbu mulai matang.
3. Masukkan baso sapi
Tambahkan potongan baso ke dalam tumisan. Aduk beberapa saat agar baso tercampur dengan bumbu. Berikan sedikit garam sesuai selera.
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Jawa Pos
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