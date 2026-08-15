Sekali Coba Bisa Jadi Favorit, Intip Resep Soun Goreng Baso Sapi yang Praktis

JawaPos.com – Bingung mencari ide makanan rumahan yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Soun goreng baso sapi bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.

Perpaduan soun dengan potongan baso sapi menghasilkan hidangan yang sederhana tetapi kaya rasa. Bumbu kecap manis dan saus tiram memberikan cita rasa gurih, manis, sekaligus membuat aromanya semakin menggoda.

Hidangan ini juga cukup fleksibel untuk disajikan. Soun goreng dapat disantap langsung sebagai menu utama atau dilengkapi nasi putih sesuai selera.

Cara membuatnya pun tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, menu ini bisa dibuat untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep soun goreng baso sapi yang praktis dan lezat.

Bahan-Bahan 200 gram soun

100 gram baso sapi

5 siung bawang putih

30 gram cabai merah besar

1 batang daun bawang

3 sdm kecap manis

2 sdm saus tiram

¼ sdt merica

⅕ sdt MSG, opsional

Garam secukupnya

Kaldu ayam secukupnya

Air secukupnya

Minyak untuk menumis Cara Membuat Soun Goreng Baso Sapi Siapkan bahan utama.

Rebus soun hingga cukup lunak, kemudian tiriskan. Potong baso sapi sesuai selera. Iris bumbu.

Cincang atau iris bawang putih dan cabai merah besar. Iris pula daun bawang, lalu sisihkan. Tumis bumbu.

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih dan cabai merah, kemudian tumis sampai harum. Masukkan baso.

Tambahkan potongan baso sapi ke dalam wajan. Aduk hingga tercampur dengan bumbu dan sedikit berubah warna. Buat bumbu soun.

Tambahkan garam dan sedikit air. Kemudian masukkan saus tiram, kecap manis, kaldu ayam, serta merica. Jika suka, tambahkan MSG secukupnya. Masukkan soun.

Setelah bumbu tercampur rata, masukkan soun yang telah direbus. Aduk perlahan agar soun tidak menggumpal dan seluruh bagian terkena bumbu. Tambahkan daun bawang.

Masukkan irisan daun bawang, lalu aduk sebentar hingga tercampur. Setelah itu, matikan api. Sajikan.

Pindahkan soun goreng baso sapi ke piring saji. Hidangan siap disantap selagi hangat. Tips agar Soun Goreng Tidak Lembek Agar tekstur soun tetap kenyal dan tidak mudah hancur, jangan merebusnya terlalu lama. Setelah lunak, segera tiriskan dan masukkan ke dalam tumisan bumbu.