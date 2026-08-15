Sekali Coba Bisa Jadi Favorit, Intip Resep Soun Goreng Baso Sapi yang Praktis

Resep Soun Goreng Baso Sapi yang Cocok Jadi Menu Sehari-hari. (YouTube Ade Koerniawan )
JawaPos.com – Bingung mencari ide makanan rumahan yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Soun goreng baso sapi bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.
Perpaduan soun dengan potongan baso sapi menghasilkan hidangan yang sederhana tetapi kaya rasa. Bumbu kecap manis dan saus tiram memberikan cita rasa gurih, manis, sekaligus membuat aromanya semakin menggoda.
Hidangan ini juga cukup fleksibel untuk disajikan. Soun goreng dapat disantap langsung sebagai menu utama atau dilengkapi nasi putih sesuai selera.
Cara membuatnya pun tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, menu ini bisa dibuat untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep soun goreng baso sapi yang praktis dan lezat.
Agar tekstur soun tetap kenyal dan tidak mudah hancur, jangan merebusnya terlalu lama. Setelah lunak, segera tiriskan dan masukkan ke dalam tumisan bumbu.
Jumlah kecap manis dan saus tiram juga bisa disesuaikan dengan selera. Bagi yang menyukai cita rasa pedas, irisan cabai dapat ditambah atau diganti dengan cabai rawit.
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