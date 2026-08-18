Tak Perlu ke Restoran Jepang, Begini Cara Membuat Chicken Katsu Don ala Rumahan

JawaPos.com - Chicken katsu don merupakan salah satu hidangan khas Jepang yang cocok dijadikan pilihan menu untuk makan siang maupun makan malam. Hidangan ini memadukan ayam yang dibalut tepung lalu digoreng hingga renyah dengan nasi putih hangat.

Tidak berhenti di situ, chicken katsu kemudian disajikan bersama telur, bawang bombai, serta kuah bercita rasa gurih dan sedikit manis. Perpaduan tersebut menghasilkan tekstur dan rasa yang beragam dalam satu porsi.

Bagi yang ingin menikmati chicken katsu don tanpa harus membeli di restoran, hidangan ini ternyata cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya pun relatif sederhana dan dapat disesuaikan dengan ketersediaan di dapur.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep chicken katsu don rumahan yang dapat dicoba.

Bahan-Bahan Nasi putih secukupnya

400 gram dada ayam Bahan Marinasi 1 sdm bawang putih bubuk

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Sejumput MSG Bahan Pelapis Ayam 50 gram tepung roti

50 gram tepung terigu

1 butir telur

Sedikit susu cair atau air Bahan Kuah Dashi 2 siung bawang putih atau sekitar 8 gram

1/2 buah bawang bombai atau sekitar 50 gram

100 ml air

1 sdt dashi powder

1 sdm soy sauce

4 sdm mirin

Garam secukupnya

Lada putih secukupnya

Telur secukupnya Cara Membuat Chicken Katsu Pertama, siapkan dada ayam. Pisahkan bagian tender jika diperlukan, kemudian belah dada ayam menjadi dua bagian agar lebih mudah diolah.

Masukkan ayam ke dalam wadah, lalu bumbui menggunakan bawang putih bubuk, garam, lada, dan sedikit MSG. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terkena bumbu, kemudian diamkan sebentar agar rasanya lebih meresap.

Selanjutnya, siapkan tiga wadah untuk proses pelapisan. Wadah pertama berisi tepung terigu, wadah kedua berisi telur yang telah dicampur sedikit susu cair atau air, sedangkan wadah ketiga diisi tepung roti.

Ambil ayam yang sudah dimarinasi. Balurkan terlebih dahulu ke tepung terigu, kemudian celupkan ke dalam campuran telur. Setelah itu, gulingkan ayam ke tepung roti sampai seluruh permukaannya tertutup rata.

Panaskan minyak dalam wajan. Goreng ayam menggunakan minyak panas sampai bagian luarnya berubah menjadi kuning kecokelatan dan bagian dalamnya matang sempurna.