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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.45 WIB

Tak Perlu ke Restoran Jepang, Begini Cara Membuat Chicken Katsu Don ala Rumahan

Resep Chicken Katsu Don yang Enak dan Praktis - Image

Resep Chicken Katsu Don yang Enak dan Praktis

JawaPos.com - Chicken katsu don merupakan salah satu hidangan khas Jepang yang cocok dijadikan pilihan menu untuk makan siang maupun makan malam. Hidangan ini memadukan ayam yang dibalut tepung lalu digoreng hingga renyah dengan nasi putih hangat.

Tidak berhenti di situ, chicken katsu kemudian disajikan bersama telur, bawang bombai, serta kuah bercita rasa gurih dan sedikit manis. Perpaduan tersebut menghasilkan tekstur dan rasa yang beragam dalam satu porsi.

Bagi yang ingin menikmati chicken katsu don tanpa harus membeli di restoran, hidangan ini ternyata cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya pun relatif sederhana dan dapat disesuaikan dengan ketersediaan di dapur.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep chicken katsu don rumahan yang dapat dicoba.

Bahan-Bahan

  • Nasi putih secukupnya
  • 400 gram dada ayam

Bahan Marinasi

  • 1 sdm bawang putih bubuk
  • Garam secukupnya
  • Lada secukupnya
  • Sejumput MSG

Bahan Pelapis Ayam

  • 50 gram tepung roti
  • 50 gram tepung terigu
  • 1 butir telur
  • Sedikit susu cair atau air

Bahan Kuah Dashi

  • 2 siung bawang putih atau sekitar 8 gram
  • 1/2 buah bawang bombai atau sekitar 50 gram
  • 100 ml air
  • 1 sdt dashi powder
  • 1 sdm soy sauce
  • 4 sdm mirin
  • Garam secukupnya
  • Lada putih secukupnya
  • Telur secukupnya

Cara Membuat Chicken Katsu

Pertama, siapkan dada ayam. Pisahkan bagian tender jika diperlukan, kemudian belah dada ayam menjadi dua bagian agar lebih mudah diolah.

Masukkan ayam ke dalam wadah, lalu bumbui menggunakan bawang putih bubuk, garam, lada, dan sedikit MSG. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terkena bumbu, kemudian diamkan sebentar agar rasanya lebih meresap.

Selanjutnya, siapkan tiga wadah untuk proses pelapisan. Wadah pertama berisi tepung terigu, wadah kedua berisi telur yang telah dicampur sedikit susu cair atau air, sedangkan wadah ketiga diisi tepung roti.

Ambil ayam yang sudah dimarinasi. Balurkan terlebih dahulu ke tepung terigu, kemudian celupkan ke dalam campuran telur. Setelah itu, gulingkan ayam ke tepung roti sampai seluruh permukaannya tertutup rata.

Panaskan minyak dalam wajan. Goreng ayam menggunakan minyak panas sampai bagian luarnya berubah menjadi kuning kecokelatan dan bagian dalamnya matang sempurna.

Setelah matang, angkat ayam dan tiriskan. Diamkan sejenak, kemudian potong-potong sesuai selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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