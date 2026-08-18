Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 18 Agustus 2026 | 23.48 WIB

Cocok untuk Lauk Harian, Ini Cara Membuat Bandeng Presto yang Empuk

Resep Bandeng Presto Tanpa Duri yang Enak - Image

Resep Bandeng Presto Tanpa Duri yang Enak

JawaPos.com -- Bandeng presto merupakan salah satu sajian khas Indonesia yang cukup populer. Olahan ikan ini digemari karena memiliki cita rasa gurih dengan tekstur daging yang lembut.

Proses presto membuat duri-duri ikan menjadi lunak sehingga lebih nyaman ketika disantap. Jika diolah dengan bumbu yang tepat, bandeng presto juga bisa menjadi lauk yang nikmat untuk menemani nasi hangat.

Menu ini dapat disajikan untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Bahkan, bandeng presto juga bisa disimpan sebagai stok lauk di rumah.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep bandeng presto rumahan yang praktis dan lezat, dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

  • ½ kg ikan bandeng
  • 7 siung bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 2 butir kemiri
  • ½ sendok teh ketumbar
  • 1 ruas kunyit
  • 1 ruas jahe
  • 1 ruas lengkuas

Bahan Pelengkap

  • Daun jeruk secukupnya
  • Daun salam secukupnya
  • 1 batang serai
  • Jeruk nipis secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Daun pisang secukupnya
  • Telur untuk bahan pelapis

Cara Membuat Bandeng Presto

1. Bersihkan ikan

Buang sisik bandeng, kemudian cuci ikan sampai bersih. Setelah itu, lumuri dengan perasan jeruk nipis dan diamkan selama beberapa menit untuk membantu mengurangi aroma amis.

Setelah didiamkan, bilas kembali ikan dengan air bersih dan tiriskan.

2. Haluskan bumbu

Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, jahe, dan lengkuas ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, kemudian haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut.

3. Lumuri ikan dengan bumbu

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Indomie Kuah Naik Level! Resep Cabe Ijo Bawang Merah yang Praktis dan Nikmat - Image
Kuliner

Indomie Kuah Naik Level! Resep Cabe Ijo Bawang Merah yang Praktis dan Nikmat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 02.36 WIB

Coba di Rumah! Resep Jagung Goreng Saus Telur Asin yang Bikin Ketagihan - Image
Kuliner

Coba di Rumah! Resep Jagung Goreng Saus Telur Asin yang Bikin Ketagihan

Selasa, 18 Agustus 2026 | 02.24 WIB

Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Ati Ampela Bumbu Merah yang Menggugah Selera - Image
Kuliner

Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Ati Ampela Bumbu Merah yang Menggugah Selera

Selasa, 18 Agustus 2026 | 02.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore