Cocok untuk Lauk Harian, Ini Cara Membuat Bandeng Presto yang Empuk

Resep Bandeng Presto Tanpa Duri yang Enak
JawaPos.com -- Bandeng presto merupakan salah satu sajian khas Indonesia yang cukup populer. Olahan ikan ini digemari karena memiliki cita rasa gurih dengan tekstur daging yang lembut.
Proses presto membuat duri-duri ikan menjadi lunak sehingga lebih nyaman ketika disantap. Jika diolah dengan bumbu yang tepat, bandeng presto juga bisa menjadi lauk yang nikmat untuk menemani nasi hangat.
Menu ini dapat disajikan untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Bahkan, bandeng presto juga bisa disimpan sebagai stok lauk di rumah.
Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep bandeng presto rumahan yang praktis dan lezat, dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.
1. Bersihkan ikan
Buang sisik bandeng, kemudian cuci ikan sampai bersih. Setelah itu, lumuri dengan perasan jeruk nipis dan diamkan selama beberapa menit untuk membantu mengurangi aroma amis.
Setelah didiamkan, bilas kembali ikan dengan air bersih dan tiriskan.
2. Haluskan bumbu
Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, jahe, dan lengkuas ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, kemudian haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut.
3. Lumuri ikan dengan bumbu
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Jawa Pos
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