Cocok untuk Lauk Harian, Ini Cara Membuat Bandeng Presto yang Empuk

JawaPos.com -- Bandeng presto merupakan salah satu sajian khas Indonesia yang cukup populer. Olahan ikan ini digemari karena memiliki cita rasa gurih dengan tekstur daging yang lembut.

Proses presto membuat duri-duri ikan menjadi lunak sehingga lebih nyaman ketika disantap. Jika diolah dengan bumbu yang tepat, bandeng presto juga bisa menjadi lauk yang nikmat untuk menemani nasi hangat.

Menu ini dapat disajikan untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Bahkan, bandeng presto juga bisa disimpan sebagai stok lauk di rumah.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep bandeng presto rumahan yang praktis dan lezat, dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

½ kg ikan bandeng

7 siung bawang merah

5 siung bawang putih

2 butir kemiri

½ sendok teh ketumbar

1 ruas kunyit

1 ruas jahe

1 ruas lengkuas Bahan Pelengkap Daun jeruk secukupnya

Daun salam secukupnya

1 batang serai

Jeruk nipis secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Daun pisang secukupnya

Telur untuk bahan pelapis Cara Membuat Bandeng Presto 1. Bersihkan ikan

Buang sisik bandeng, kemudian cuci ikan sampai bersih. Setelah itu, lumuri dengan perasan jeruk nipis dan diamkan selama beberapa menit untuk membantu mengurangi aroma amis.

Setelah didiamkan, bilas kembali ikan dengan air bersih dan tiriskan.

2. Haluskan bumbu

Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, jahe, dan lengkuas ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, kemudian haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut.