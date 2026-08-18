Resep Sambal Teri Tomat Hijau, Pedas Gurih yang Bikin Makan Makin Lahap

Potret sambal teru tomat hijau yang pedas, gurih, segar, dan bikin nagih. (Sumber: instagram.com/@alifa.frh)
JawaPos.com - Buat kamu yang merasa makan kurang lengkap tanpa sambal, resep Sambal Teri Tomat Hijau ini bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Rasanya pedas, gurih, sedikit asam dan segar dari tomat hijau serta jeruk nipis, sehingga cocok banget disantap bersama nasi hangat.
Resep ala @alifa.frh ini sebenarnya tidak memiliki nama khusus, tetapi rasanya disebut nagih dan cocok menjadi pelengkap berbagai hidangan. Teri yang digoreng hingga garing memberikan tekstur renyah sekaligus rasa gurih yang membuat sambal ini terasa lebih istimewa.
Sambal rumahan sering kali dibuat dengan bahan sederhana yang tersedia di dapur. Namun, tambahan teri goreng dalam resep ini membuat cita rasanya menjadi lebih kaya karena ada perpaduan pedas, gurih, dan sedikit asin dalam satu suapan.
Penggunaan tomat hijau juga memberikan sensasi segar dan sedikit asam pada sambal. Ditambah perasan jeruk nipis, rasa sambalnya menjadi lebih ringan dan tidak hanya mengandalkan rasa pedas dari cabai.
Bahan-Bahan
4 buah bawang merah
2-3 siung bawang putih
10-15 buah cabai rawit
50 gram ikan teri
2 buah tomat hijau
Perasan jeruk nipis secukupnya
Sedikit terasi, boleh dilewati
Sedikit kaldu jamur
Sedikit gula
Minyak untuk menumis atau menggoreng
Cara Membuat Sambal Teri Tomat Hijau
1. Siapkan Ikan Teri
Bersihkan ikan teri terlebih dahulu dan tiriskan hingga cukup kering. Jika menggunakan teri yang sangat asin, kamu bisa membilasnya sebentar dengan air kemudian meniriskannya sebelum dimasak.
Panaskan sedikit minyak, lalu goreng atau tumis teri hingga teksturnya garing. Setelah matang, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih tidak membuat sambal terlalu berminyak.
2. Siapkan Bahan Sambal
Kupas bawang merah dan bawang putih, kemudian siapkan cabai rawit serta tomat hijau. Potong bahan menjadi beberapa bagian agar lebih mudah diolah.
Jika ingin menggunakan terasi, siapkan sedikit terasi sesuai selera. Terasi dapat memberikan aroma dan rasa gurih yang lebih kuat, tetapi bisa dilewati jika tidak menyukainya.
3. Tumis Bahan
Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan tomat hijau. Tumis hingga bahan mulai layu dan mengeluarkan aroma harum.
Jangan memasak bahan terlalu lama agar rasa segar dari tomat hijau masih terasa. Setelah layu, angkat bahan dan biarkan sedikit dingin sebelum diulek.
4. Ulek Sambal
Masukkan bahan yang sudah ditumis ke dalam cobek. Tambahkan terasi jika digunakan, lalu ulek hingga mencapai tingkat kehalusan yang diinginkan.
Sambal tidak harus dibuat terlalu halus karena tekstur bahan yang masih sedikit kasar justru membuat sensasinya lebih menarik. Sesuaikan juga jumlah cabai dengan tingkat kepedasan yang kamu inginkan.
5. Tambahkan Bumbu
Masukkan sedikit kaldu jamur dan gula ke dalam sambal. Ulek kembali hingga semua bumbu tercampur rata, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis secukupnya.
Perasan jeruk nipis sebaiknya ditambahkan setelah bahan agak dingin agar rasa segarnya tetap terasa. Koreksi rasa dan tambahkan bumbu jika diperlukan.
6. Campurkan Teri
Masukkan teri yang sudah digoreng garing ke dalam sambal. Aduk perlahan hingga teri tercampur rata dengan sambal tanpa membuat teksturnya terlalu hancur.
Jika ingin tekstur teri tetap renyah, sebagian teri juga bisa ditambahkan sesaat sebelum sambal disajikan. Dengan begitu, setiap suapan akan memiliki sensasi pedas sekaligus crunchy.
Kunci dari resep ini ada pada teri yang digoreng hingga benar-benar garing. Teri yang masih lembek akan lebih cepat kehilangan tekstur ketika dicampurkan dengan sambal.
Untuk mendapatkan rasa yang lebih segar, gunakan tomat hijau yang masih cukup firm dan perasan jeruk nipis secukupnya. Jika tidak terlalu menyukai rasa asam, tambahkan jeruk nipis sedikit demi sedikit sambil mencicipi sambalnya.
Tingkat kepedasan juga bisa disesuaikan dengan selera. Gunakan lebih banyak cabai rawit jika ingin sambal yang lebih pedas atau kurangi jumlahnya untuk rasa yang lebih ramah di lidah.
Sambal Teri Tomat Hijau paling sederhana dinikmati bersama nasi putih hangat. Rasa pedas, gurih, dan segarnya bisa membuat lauk sederhana terasa jauh lebih nikmat.
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