Resep Sambal Teri Tomat Hijau, Pedas Gurih yang Bikin Makan Makin Lahap

Cara Membuat Sambal Teri Tomat Hijau

1. Siapkan Ikan Teri

Bersihkan ikan teri terlebih dahulu dan tiriskan hingga cukup kering. Jika menggunakan teri yang sangat asin, kamu bisa membilasnya sebentar dengan air kemudian meniriskannya sebelum dimasak.

Panaskan sedikit minyak, lalu goreng atau tumis teri hingga teksturnya garing. Setelah matang, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih tidak membuat sambal terlalu berminyak.

2. Siapkan Bahan Sambal

Kupas bawang merah dan bawang putih, kemudian siapkan cabai rawit serta tomat hijau. Potong bahan menjadi beberapa bagian agar lebih mudah diolah.

Jika ingin menggunakan terasi, siapkan sedikit terasi sesuai selera. Terasi dapat memberikan aroma dan rasa gurih yang lebih kuat, tetapi bisa dilewati jika tidak menyukainya.

3. Tumis Bahan

Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan tomat hijau. Tumis hingga bahan mulai layu dan mengeluarkan aroma harum.

Jangan memasak bahan terlalu lama agar rasa segar dari tomat hijau masih terasa. Setelah layu, angkat bahan dan biarkan sedikit dingin sebelum diulek.

4. Ulek Sambal

Masukkan bahan yang sudah ditumis ke dalam cobek. Tambahkan terasi jika digunakan, lalu ulek hingga mencapai tingkat kehalusan yang diinginkan.

Sambal tidak harus dibuat terlalu halus karena tekstur bahan yang masih sedikit kasar justru membuat sensasinya lebih menarik. Sesuaikan juga jumlah cabai dengan tingkat kepedasan yang kamu inginkan.

5. Tambahkan Bumbu

Masukkan sedikit kaldu jamur dan gula ke dalam sambal. Ulek kembali hingga semua bumbu tercampur rata, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis secukupnya.

Perasan jeruk nipis sebaiknya ditambahkan setelah bahan agak dingin agar rasa segarnya tetap terasa. Koreksi rasa dan tambahkan bumbu jika diperlukan.

6. Campurkan Teri

Masukkan teri yang sudah digoreng garing ke dalam sambal. Aduk perlahan hingga teri tercampur rata dengan sambal tanpa membuat teksturnya terlalu hancur.

Jika ingin tekstur teri tetap renyah, sebagian teri juga bisa ditambahkan sesaat sebelum sambal disajikan. Dengan begitu, setiap suapan akan memiliki sensasi pedas sekaligus crunchy.