7 Rekomendasi Cafe Matcha Viral di Bandung, Punya Konsep Tap Bar Matcha Pertama yang Unik

JawaPos.com - Bercerita soal Bandung seolah tidak ada habisnya. Selalu ada tempat baru yang menarik untuk dijelajahi, termasuk berbagai cafe matcha yang sedang viral.

Tidak hanya varian matcha ceremonial grade nyang menjadi daya tarik, cafe matcha di Bandung juga menawarkan suasana dan desain interior yang estetik sampai pelayanan yang profesional.

Mulai dari proses pembuatan matcha secara tradisional menggunakan cawan dan chasen yang di whisk secara manual sampai teknologi matcha tap bar yang memungkinkan minuman tersaji hanya dengan satu tekanan.

Selain itu, beberapa cafe matcha di Bandung juga menawarkan pelayanan profesional, dengan menanyakan preferensi rasa yang diinginkan pengunjung sebelum menentukan varian matcha.

Anda dapat memilih karakter matcha sesuai selera, mulai dari yang nutty, umami, tidak terlalu pahit, sampai pahit matcha yang lebih khas dan otentik.

Jika anda penasaran di mana saja cafe matcha di Bandung, berikut daftar matcha cafe yang sedang viral di Bandung dikutip dari berbagai sumber.

Kusuma Matcha

Kusuma Matcha beralamat di Jl. Gempol Kulon No.3, Citarum. Cafe matcha ini menawarkan bubuk matcha ceremonial grade dengan pilihan varian yang cukup beragam, mulai dari matcha latte, matchafogato, strawberry matcha, mango matcha, creamy matcha, sampai usucha.

Cafe ini juga menawarkan konsep tap bar untuk varian hojicha, sehingga anda dapat mencoba pengalaman self service untuk menyajikan minuman matcha.

Interiornya bernuansa modern dan homey, dengan desain minimalis yang hangat dengan berbagai ornamen khas Jepang. Terdapat pula peralatan untuk membuat matcha yang semakin memperkuat suasana khas Jepang. Tempat ini cocok untuk me time maupun hangout bersama teman.

Makmur Jaya