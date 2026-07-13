Otentik Banget! Cafe Matcha Paling Estetik di Jakarta, Siap Kasih Feed Instagram Anda yang Super Keren

Ilustrasi usucha matcha/YouTube @estelleinaday
JawaPos.Com - Bagi anda pecinta matcha, cafe matcha menjadi tempat yang paling wajib dikunjungi untuk melepas penat, WFC, hangout, ataupun me time dengan suasana yang menenangkan.
Di Jakarta, semakin banyak cafe matcha yang menyajikan matcha kualitas premium menggunakan ceremonial grade matcha yang didatangkan langsung dari Jepang.
Tidak hanya menghadirkan rasa yang otentik, beberapa cafe juga menyeduh matcha secara tradisional menggunakan chasen, yakni pengocok bambu dari Jepang, sehingga menghasilkan rasa matcha yang lebih lembut dan umami.
Selain meneguk matcha, pengalaman anda semakin lengkap dengan sajian dessert kekinian favorit.
Seperti canele, burn cheesecake, matcha tiramisu, salted bread, croissant, carrot cake, sampai pistachio cake.
Jika penasaran ingin mencicipi matcha otentik dengan nuansa kafe paling estetik, berikut rekomendasi dari kanal YouTube @estelleinaday cafe matcha yang wajib di coba saat anda berada di Jakarta.
Matcha Cafe Hakuji Pop Up
Bagi pecinta matcha, Pop up cafe matcha hakuji menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi. Kafe ini menawarkan minuman matcha dengan harga yang ramah di kantong, mulai dari Rp 20.000-an. Menu andalannya seperti kinako cream matcha, aiko ichigo matcha, kinako cream matcha, sampai giyu cold whisk matcha. Menariknya pengunjung dapat menyesuaikan tingkat gula dan kemanisan mulai dari 0, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Tersedia pula opsi base seperti susu sapi, oatmilk, usucha, dan santan kelapa. Tipe matcha di sini terkenal segar, menenangkan, dan otentik dengan cita rasa otentik Jepang
Maicha
Maicha berlokasi di Paramount, Ruko Neo Arcade, Gading Serpong. Di sini menggunakan konsep self service modern, dimana anda memesan minuman matcha melalui layar digital seperti mesin ATM. Di sini anda dapat menentukan tipe matcha panas atau dingin. Sekaligus menentukan tingkat kemanisan yang bisa diatur seperti less sugar, normal, atau lebih manis. Pilihan susunya juga beragam yakni susu sapi, oatmilk, dan susu kedelai. Anda wajib memesan koicha matcha dari Kyoto. Jenis matcha ini digunakan dalam upacara minum teh tradisional di negara Jepang.
Orange Groves PIK 2
Orange Groves PIK 2 bertempat Jl. KH. Mas Mansyur, Orange Grobes, Jakarta Utara. Selain menyajikan minuman matcha, di cafe ini tersedia berbagai dessert seperti canele, carrot cake, burn cheesecake, croissant, saltbread, dan pistachio cake. Menu yang wajib di pesan adalah Niko matcha, yang dibuat secara manual memakai chasen. Hasilnya adalah minuman matcha dengan karakter umami, aroma kuat, serta sentuhan rasa pistachio yang membuatnya semakin unik.
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