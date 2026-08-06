12 Rekomendasi Kuliner Legendaris Dekat Stsiuan MRT Blok M, Banyak yang Bertahan Puluhan Tahun!

JawaPos.com - Kuliner di dekat Stasiun MRT Blok M memang tidak pernah kehabisan daya tariknya.

Lokasinya yang strategis dan terhubung langsung dengan berbagai destinasi kuliner populer di kawasan Blok M ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang datang berkunjung.

Di negara Blok M, kemudahan akses transportasi dan waktu tempuh yang cepat sangat terasa. Terutama banyaknya social space atau ruang publik untuk berkumpul, sehingga banyak deretan tenant kuliner yang menawarkan hidangan dari berbagai tempat.

Membuat kawasan Blok M ini selalu ramai dikunjungi. Selain kuliner viral dan kekinian, Blok M juga memiliki sejumlah tempat makan legendaris yang wajib dicoba setidaknya sekali saat berkunjung ke Blok M ini.

Menurut informasi dari kanal YouTube @JAKARTAKULINER, berikut adalah rekomendasi tempat makan legend di Blok M yang wajib anda kunjungi, sebagai bukti pernah menjelajahi kawasan kuliner yang ikonik ini.

Ayam Bakar Ganthari

Ayam Bakar Ganthari bertempat di Jl. Bulungan Blok C No. 1. Seporsi ayam bakar disajikan lengkap bersama dengan nasi hangat, sambal, timun, dan daun kemangi sebagai pelengkap.

Selain ayam bakarnya yang terkenal, anda juga dapat memesan menu favorit lain seperti dimsum, sop iga, dan es podeng.

Bakmi Jhon

Bakmi Jhon bertempat di Jl. Sampit IV No. 10 RT 04 RW 06. Bakmi ini telah berjalan selama puluhan tahun sejak 1995 dan masih menjadi favorit sampai sekarang.

Dikenal juga sebagai pelopor mie ayam jamur pertama di Jakarta. Selain bakmi, tersedia juga yamin mie yang tidak kalah lezat. Seporsi bakmi dihidangkan bersama bakso, ayam kecap, jamur, sawi hijau rebus, kerupuk pangsit, dan juga pangsit rebus isi daging.anda juga dapat memilih porsi single ataupun jumbo sesuai selera.

Claypot Popo