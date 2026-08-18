3 Kuliner Street Food di Kawasan Deltasari, Ada Batagor Jumbo yang Mengenyangkan!

JawaPos.com - Kawasan perumahan di Deltasari menjadi salah satu area hunian yang cukup dikenal di sekitaran Sidoarjo.

Lokasinya yang berdekatan dengan kota Surabaya membuat kawasan hunian di Deltasari terus berkembang mulai dari keberadaan ruko-ruko, tempat makan, sampai street food yang legendaris.

Di sekitar kompleks perumahan maupun di sepanjang kawasan Deltasari, terdapat banyak pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba.

Beberapa diantaranya bahkan sudah menjadi langganannya warga setempat karena menawarkan harga yang murah dengan cita rasa yang lezat.

Jika anda penasaran ingin menjelajahi kuliner di daerah Deltasari, maka anda wajib mengunjungi beberapa tempat berikut. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube @iansuhendra pada (17/08) berikut street food yang bisa anda temukan di daerah Deltasari.

Batagor Pak Kasman

Batagor Pak Kasman merupakan penjual batagor legendaris di sekitaran Deltasari ini. Adonan siomay batagornya terasa gurih asli ikan. Selain itu, racikan bumbu kacangnya terkenal gurih dan legit.

Tersedia berbagai menu seperti batagor pentol, batagor siomay, batagor ori, siomay, dan bakso. Menu di sini dibanderol mulai dari Rp 12.000. Batagor pak Kasman beralamat di Ruko Deltasari Blok A No. 36, Kureksari, Kureksari, Sidoarjo.

Outlet Rasa Bu Asob

Outlet Rasa Bu Asob merupakan rumah makan yang sudah terkenal dengan beragam menu masakan ala sunda yang khas.

Tempat ini menawarkan hidangan berupa nasi Timbel, Nasi Kuning, dan juga Bubur Ayam khas Sunda. Lokasinya berada di kompleks perumahan Delta Sari Indah Blok BE, Jl. Delta Sari Indah No.29, Kureksari, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Es Campur Deltasari