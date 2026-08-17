Coba di Rumah! Resep Jagung Goreng Saus Telur Asin yang Bikin Ketagihan

Resep Jagung Telor Asin yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com - Jagung manis tidak hanya nikmat direbus atau dibakar. Dengan sedikit kreativitas, bahan sederhana ini bisa diolah menjadi hidangan bercita rasa gurih dan renyah yang cocok disantap kapan saja. Salah satunya adalah jagung telur asin.

Perpaduan jagung yang renyah dengan saus telur asin menghasilkan rasa gurih yang khas. Tambahan cabai juga memberikan sensasi pedas yang membuat hidangan ini semakin menggugah selera.

Dilansir dari akun YouTube Willgoz Kitchen, menu ini bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin membuat camilan berbeda di rumah.

Selain itu, jagung telur asin juga cocok dijadikan lauk pendamping nasi karena rasanya yang kuat dan nikmat.

Bahan utama 3 buah jagung manis Bahan adonan pelapis 150 gram tepung terigu

60 gram tepung maizena

2 sdt bubuk paprika

2 sdt bubuk bawang putih

½ sdt Chinese five spice atau ngohiong

1 sdt lada putih

1 sdt kaldu jamur

½ sdm garam

330 ml air soda Bahan saus telur asin 1 tangkai daun kari

2 buah cabai merah keriting

5 buah cabai rawit merah

2 siung bawang putih

4 kuning telur asin

1 sdm unsalted butter

Minyak secukupnya

Air secukupnya

Garam secukupnya Cara membuat Pertama, bersihkan jagung kemudian pipil seluruh bijinya. Masukkan jagung ke dalam wadah dan sisihkan.

Selanjutnya, buat adonan pelapis dengan mencampurkan tepung terigu, tepung maizena, bubuk paprika, bubuk bawang putih, ngohiong, lada putih, kaldu jamur, dan garam. Aduk sampai seluruh bahan tercampur.

Tuangkan air soda sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Pastikan adonan memiliki tekstur yang cukup kental dan tidak terdapat gumpalan tepung.

Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup untuk menggoreng. Masukkan daun kari dan goreng sebentar sampai harum serta renyah. Setelah itu, angkat daun kari dan sisihkan.

Masukkan jagung pipil ke dalam adonan tepung. Aduk sampai setiap butir jagung terlapisi adonan secara merata. Setelah minyak panas, goreng jagung hingga bagian luarnya berubah menjadi keemasan dan terasa renyah.

Jika sudah matang, angkat jagung dan tiriskan minyaknya.

Berikutnya, siapkan bahan untuk membuat saus. Iris cabai merah keriting, cabai rawit, dan bawang putih. Panaskan sedikit minyak bersama butter, kemudian tumis bahan-bahan tersebut hingga mengeluarkan aroma harum. Tambahkan daun kari untuk memperkuat aroma.

Masukkan kuning telur asin ke dalam tumisan. Aduk sambil ditekan hingga telur asin tercampur dengan bumbu. Tuangkan sedikit air agar saus memiliki tekstur yang lebih lembut. Tambahkan garam secukupnya dan masak hingga bumbu tercampur rata.