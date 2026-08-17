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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 17 Agustus 2026 | 20.22 WIB

Cuma Modal Kentang dan Kacang, Ini Resep Kentang Mustofa yang Gurih dan Renyah

Resep Kentang Mustofa yang Enak dan Bikin Nagih - Image

Resep Kentang Mustofa yang Enak dan Bikin Nagih

JawaPos.com – Kentang mustofa menjadi salah satu pilihan lauk kering yang banyak disukai karena perpaduan rasa pedas, manis, gurih, dan teksturnya yang renyah. Hidangan ini juga cukup praktis karena dapat disimpan sebagai persediaan lauk untuk beberapa waktu.

Tak hanya cocok disantap bersama nasi hangat, kentang mustofa juga kerap dibawa sebagai bekal ketika bepergian. Teksturnya yang kering membuat makanan ini lebih praktis dibandingkan lauk yang memiliki banyak kuah.

Kalau ingin membuatnya sendiri, bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan proses memasaknya juga tidak terlalu rumit.

Berikut resep kentang mustofa pedas manis yang dapat dibuat di rumah, dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah.

Bahan utama

  • 1 kilogram kentang
  • 100 gram kacang tanah

Bumbu yang perlu disiapkan

  • 5 siung bawang putih
  • 7 buah cabai merah yang sudah direbus
  • 3 sendok makan gula pasir
  • 1 sendok makan gula merah, disisir
  • 3 lembar daun jeruk
  • Penyedap rasa ayam secukupnya
  • 2 sendok makan asam jawa
  • Air secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya

Cara membuat kentang mustofa

1. Siapkan kentang

Kupas seluruh kentang, kemudian rendam dalam air agar warnanya tidak berubah menjadi kehitaman. Setelah itu, serut kentang hingga tipis dan masukkan kembali ke dalam wadah berisi air.

Tahap ini penting agar kentang tidak berubah warna selama proses persiapan.

2. Haluskan bumbu

Masukkan bawang putih, cabai merah yang telah direbus, dan sedikit air ke dalam blender. Haluskan sampai bumbu memiliki tekstur yang cukup lembut, kemudian sisihkan.

3. Goreng kentang hingga kering

Panaskan minyak dalam jumlah cukup, kemudian goreng kentang secara bertahap. Pastikan kentang dimasak sampai matang dan teksturnya benar-benar garing.

Setelah berwarna kecokelatan dan renyah, angkat kentang lalu tiriskan hingga minyaknya berkurang.

4. Goreng kacang tanah

Gunakan minyak panas untuk menggoreng kacang tanah. Masak hingga matang, tetapi jangan sampai gosong. Setelah itu, angkat dan tiriskan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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