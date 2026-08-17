Cuma Modal Kentang dan Kacang, Ini Resep Kentang Mustofa yang Gurih dan Renyah

JawaPos.com – Kentang mustofa menjadi salah satu pilihan lauk kering yang banyak disukai karena perpaduan rasa pedas, manis, gurih, dan teksturnya yang renyah. Hidangan ini juga cukup praktis karena dapat disimpan sebagai persediaan lauk untuk beberapa waktu.

Tak hanya cocok disantap bersama nasi hangat, kentang mustofa juga kerap dibawa sebagai bekal ketika bepergian. Teksturnya yang kering membuat makanan ini lebih praktis dibandingkan lauk yang memiliki banyak kuah.

Kalau ingin membuatnya sendiri, bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan proses memasaknya juga tidak terlalu rumit.

Berikut resep kentang mustofa pedas manis yang dapat dibuat di rumah, dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah.

Bahan utama 1 kilogram kentang

100 gram kacang tanah Bumbu yang perlu disiapkan 5 siung bawang putih

7 buah cabai merah yang sudah direbus

3 sendok makan gula pasir

1 sendok makan gula merah, disisir

3 lembar daun jeruk

Penyedap rasa ayam secukupnya

2 sendok makan asam jawa

Air secukupnya

Minyak goreng secukupnya Cara membuat kentang mustofa 1. Siapkan kentang Kupas seluruh kentang, kemudian rendam dalam air agar warnanya tidak berubah menjadi kehitaman. Setelah itu, serut kentang hingga tipis dan masukkan kembali ke dalam wadah berisi air.

Tahap ini penting agar kentang tidak berubah warna selama proses persiapan.

2. Haluskan bumbu Masukkan bawang putih, cabai merah yang telah direbus, dan sedikit air ke dalam blender. Haluskan sampai bumbu memiliki tekstur yang cukup lembut, kemudian sisihkan.

3. Goreng kentang hingga kering Panaskan minyak dalam jumlah cukup, kemudian goreng kentang secara bertahap. Pastikan kentang dimasak sampai matang dan teksturnya benar-benar garing.

Setelah berwarna kecokelatan dan renyah, angkat kentang lalu tiriskan hingga minyaknya berkurang.