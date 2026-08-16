Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 17 Agustus 2026 | 06.19 WIB

Sekali Gigit Langsung Ketagihan! Resep Risol Ayam Suwir dengan Sambal Matah

Resep Ayam Suwir Sambal Matah yang Enak dan Cocok Jadi Camilan

JawaPos.com – Risol menjadi salah satu camilan yang mudah dikreasikan dengan berbagai macam isian. Salah satu varian yang menarik untuk dicoba adalah risol ayam suwir sambal matah.

Perpaduan ayam suwir yang gurih dengan sambal matah bercita rasa pedas dan segar memberikan sensasi berbeda pada camilan satu ini. Setelah dibungkus dengan kulit risol dan digoreng hingga kecokelatan, bagian luarnya terasa renyah sementara isiannya tetap kaya rasa.

Menariknya, risol ayam suwir sambal matah juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep risol ayam suwir sambal matah yang bisa menjadi pilihan camilan keluarga ataupun ide jualan.

Bahan Kulit Risol

  • 250 gram tepung terigu
  • 3 sendok makan tepung tapioka
  • 1 butir telur
  • 5 sendok makan minyak goreng
  • 550 ml air
  • ½ sendok teh garam

Bahan Isian

  • 500 gram dada ayam, direbus lalu disuwir
  • 250 gram kentang, dipotong dadu kecil dan digoreng

Bahan Sambal Matah

  • 20 siung bawang merah
  • 10 siung bawang putih
  • 30 buah cabai rawit
  • 3 batang serai
  • 5 lembar daun jeruk
  • 1 sendok teh terasi
  • Jeruk nipis secukupnya
  • Garam dan penyedap rasa secukupnya

Cara Membuat Risol Ayam Suwir Sambal Matah

  1. Membuat kulit risol
    Campurkan tepung terigu, tepung tapioka, dan garam dalam wadah. Aduk sampai seluruh bahan tercampur.
  2. Tambahkan air dan telur, kemudian aduk kembali hingga adonan tidak menggumpal. Tuangkan minyak goreng dan aduk sampai rata. Setelah itu, saring adonan agar teksturnya lebih halus.
  3. Panaskan teflon dengan api sedang. Tuangkan adonan secukupnya dan ratakan hingga membentuk lembaran tipis. Masak sebentar, lalu angkat dan lakukan sampai seluruh adonan habis.
  4. Membuat sambal matah
    Iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serai, serta daun jeruk. Masukkan semuanya ke dalam wadah.
  5. Tambahkan terasi, garam, dan penyedap rasa. Aduk sampai semua bahan tercampur rata.
  6. Siram sambal matah dengan minyak kelapa yang sudah dipanaskan. Tambahkan perasan jeruk nipis, lalu aduk kembali hingga merata.
  7. Membuat isian
    Masukkan ayam yang telah direbus dan disuwir ke dalam wadah. Tambahkan kentang yang sudah dipotong dadu dan digoreng.
  8. Tuangkan sambal matah ke dalam campuran ayam dan kentang. Aduk sampai bumbu tercampur secara merata.
  9. Ambil satu lembar kulit risol, kemudian letakkan isian ayam suwir sambal matah secukupnya di bagian tengah. Lipat dan gulung kulit hingga menutup isian dengan rapat. Rekatkan bagian ujung menggunakan larutan tepung.
  10. Celupkan risol ke dalam larutan tepung, kemudian balurkan dengan tepung roti sampai seluruh permukaannya tertutup.
  11. Panaskan minyak dalam jumlah cukup. Goreng risol menggunakan api sedang hingga permukaannya berubah menjadi kuning keemasan dan terasa garing.
  12. Setelah matang, angkat dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.

Risol ayam suwir sambal matah pun siap disajikan selagi hangat. Tekstur kulitnya yang renyah berpadu dengan isian ayam yang gurih serta sambal matah yang pedas, segar, dan harum.

Camilan ini cocok disantap bersama keluarga maupun dijadikan salah satu pilihan menu untuk berjualan.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Daging Empuk dan Kelapa Gurih, Ini Resep Dendeng Ragi Basah yang Menggoda Selera - Image
Kuliner

Daging Empuk dan Kelapa Gurih, Ini Resep Dendeng Ragi Basah yang Menggoda Selera

Senin, 17 Agustus 2026 | 06.51 WIB

Resep Cumi Goreng Asam Garam, Gurih, Segar, dan Praktis untuk Lauk Keluarga - Image
Kuliner

Resep Cumi Goreng Asam Garam, Gurih, Segar, dan Praktis untuk Lauk Keluarga

Senin, 17 Agustus 2026 | 06.36 WIB

Anti Bosan untuk Bekal Sekolah, Yuk Coba Resep Bola Ayam Jepang - Image
Kuliner

Anti Bosan untuk Bekal Sekolah, Yuk Coba Resep Bola Ayam Jepang

Senin, 17 Agustus 2026 | 06.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore