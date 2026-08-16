Sekali Gigit Langsung Ketagihan! Resep Risol Ayam Suwir dengan Sambal Matah

Resep Ayam Suwir Sambal Matah yang Enak dan Cocok Jadi Camilan

JawaPos.com – Risol menjadi salah satu camilan yang mudah dikreasikan dengan berbagai macam isian. Salah satu varian yang menarik untuk dicoba adalah risol ayam suwir sambal matah.

Perpaduan ayam suwir yang gurih dengan sambal matah bercita rasa pedas dan segar memberikan sensasi berbeda pada camilan satu ini. Setelah dibungkus dengan kulit risol dan digoreng hingga kecokelatan, bagian luarnya terasa renyah sementara isiannya tetap kaya rasa.

Menariknya, risol ayam suwir sambal matah juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep risol ayam suwir sambal matah yang bisa menjadi pilihan camilan keluarga ataupun ide jualan.

Bahan Kulit Risol 250 gram tepung terigu

3 sendok makan tepung tapioka

1 butir telur

5 sendok makan minyak goreng

550 ml air

½ sendok teh garam Bahan Isian 500 gram dada ayam, direbus lalu disuwir

250 gram kentang, dipotong dadu kecil dan digoreng Bahan Sambal Matah 20 siung bawang merah

10 siung bawang putih

30 buah cabai rawit

3 batang serai

5 lembar daun jeruk

1 sendok teh terasi

Jeruk nipis secukupnya

Garam dan penyedap rasa secukupnya Cara Membuat Risol Ayam Suwir Sambal Matah Membuat kulit risol

Campurkan tepung terigu, tepung tapioka, dan garam dalam wadah. Aduk sampai seluruh bahan tercampur. Tambahkan air dan telur, kemudian aduk kembali hingga adonan tidak menggumpal. Tuangkan minyak goreng dan aduk sampai rata. Setelah itu, saring adonan agar teksturnya lebih halus. Panaskan teflon dengan api sedang. Tuangkan adonan secukupnya dan ratakan hingga membentuk lembaran tipis. Masak sebentar, lalu angkat dan lakukan sampai seluruh adonan habis. Membuat sambal matah

Iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serai, serta daun jeruk. Masukkan semuanya ke dalam wadah. Tambahkan terasi, garam, dan penyedap rasa. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Siram sambal matah dengan minyak kelapa yang sudah dipanaskan. Tambahkan perasan jeruk nipis, lalu aduk kembali hingga merata. Membuat isian

Masukkan ayam yang telah direbus dan disuwir ke dalam wadah. Tambahkan kentang yang sudah dipotong dadu dan digoreng. Tuangkan sambal matah ke dalam campuran ayam dan kentang. Aduk sampai bumbu tercampur secara merata. Ambil satu lembar kulit risol, kemudian letakkan isian ayam suwir sambal matah secukupnya di bagian tengah. Lipat dan gulung kulit hingga menutup isian dengan rapat. Rekatkan bagian ujung menggunakan larutan tepung. Celupkan risol ke dalam larutan tepung, kemudian balurkan dengan tepung roti sampai seluruh permukaannya tertutup. Panaskan minyak dalam jumlah cukup. Goreng risol menggunakan api sedang hingga permukaannya berubah menjadi kuning keemasan dan terasa garing. Setelah matang, angkat dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. Risol ayam suwir sambal matah pun siap disajikan selagi hangat. Tekstur kulitnya yang renyah berpadu dengan isian ayam yang gurih serta sambal matah yang pedas, segar, dan harum.