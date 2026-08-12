Resep Sate Taichan Tanpa Tusukan, Menu Praktis, Pedas, dan Tetap Juara Rasanya

Potret sate taichan tanpa tusukan yang praktis. (Sumber: instagram.com/@dapurayundha)
JawaPos.com - Siapa bilang sate harus selalu pakai tusukan? Tren olahan sate yang lebih praktis kini mulai banyak dibagikan di media sosial, salah satunya sate taichan tanpa tusukan. Meski tampil beda dari sate pada umumnya, soal rasa jangan diragukan. Gurih, pedas, dan segar tetap jadi ciri khas utama sate taichan.
Resep sate taichan tanpa tusukan ini dibagikan oleh akun Instagram @dapurayundha. Dalam unggahannya, ia menuliskan, “Siapa tim yang bikin sate tanpa tusukan? Jangan salah ya, rasa tetap enak banget”. Dikutip dari IG @dapurayundha, menu ini cocok untuk kamu yang ingin sajian sate praktis tanpa ribet, tapi tetap menggugah selera.
Sate taichan dikenal sebagai sate ayam tanpa bumbu kacang, disajikan dengan sambal rawit pedas dan perasan jeruk nipis. Biasanya dibakar menggunakan tusukan bambu, namun versi tanpa tusukan ini justru lebih fleksibel. Ayam bisa dipanggang di teflon atau grill pan, lalu langsung disajikan bersama sambalnya.
Konsep ini cocok untuk menu rumahan, ide bekal, bahkan jualan skala kecil. Selain hemat alat, proses memasaknya juga lebih cepat.
Bahan Marinasi Sate Taichan
Berdasarkan resep yang dikutip dari Instagram @dapurayundha, berikut bahan marinasi yang digunakan:
Lada bubuk secukupnya
Bawang putih bubuk secukupnya
Penyedap rasa secukupnya
Garam secukupnya
Jeruk nipis secukupnya
Bahan marinasi ini berfungsi memberikan rasa gurih dan aroma segar pada daging ayam, tanpa menutupi cita rasa asli sate taichan.
Bahan Sambal Sate Taichan
Untuk sambal pedas khas taichan, siapkan bahan berikut:
Cabai rawit sesuai selera
Bawang putih
Gula pasir secukupnya
Penyedap rasa secukupnya
Garam secukupnya
Sambal inilah yang menjadi kunci kenikmatan sate taichan, karena memberikan sensasi pedas segar yang bikin nagih.
Cara Membuat Sate Taichan Tanpa Tusukan
Masih dikutip dari IG @dapurayundha, berikut langkah-langkah membuat sate taichan praktis tanpa tusukan:
1. Potong daging ayam sesuai selera, bisa bentuk dadu atau memanjang.
2. Masukkan ayam ke dalam wadah, lalu beri lada bubuk, bawang putih bubuk, penyedap rasa, garam, dan perasan jeruk nipis.
3. Aduk rata dan diamkan selama kurang lebih 15–30 menit agar bumbu meresap.
4. Panaskan teflon atau grill pan, lalu panggang ayam hingga matang dan sedikit kecokelatan di kedua sisinya.
5. Sambil menunggu ayam matang, haluskan cabai rawit dan bawang putih.
6. Tumis sambal dengan sedikit minyak hingga harum, lalu tambahkan gula pasir, garam, dan penyedap rasa. 7. Aduk rata dan koreksi rasa.
8. Sajikan ayam panggang tanpa tusukan di piring, lalu siram atau sajikan bersama sambal taichan.
9. Tambahkan perasan jeruk nipis jika ingin rasa lebih segar.
Gunakan api sedang saat memanggang ayam agar tidak kering. Jika suka sensasi smoky, kamu bisa memanggangnya lebih lama hingga muncul sedikit char di permukaannya. Sambal bisa disesuaikan tingkat pedasnya, tergantung selera masing-masing.
Seperti ditulis oleh @dapurayundha, “Save videonya aja dulu, barangkali butuh menu ini”. Menu sate taichan tanpa tusukan ini memang pas dijadikan stok ide masakan praktis di rumah.
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